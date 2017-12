Edoras, le cadeau qui a changé la vie du petit Ayden

Un garçon de six ans de Mauricie atteint d’un trouble provisoire du spectre de l’autisme a reçu Edoras, une chienne MIRA, pour Noël : un cadeau qui a immédiatement amélioré son existence.

«Elle a changé notre vie dès le premier jour», avoue Marie-Ève Garceau, la mère du petit Ayden.

Depuis un mois et demi, le garçon de six ans et sa chienne d'assistance sont devenus inséparables. Edoras lui a été offert gratuitement par la Fondation MIRA, mais sa valeur s’élève à plus de 30 000 dollars.

«C'est un petit garçon qui a peur des endroits publics [...] Il a peur d'être touché. Il a peur que les gens lui posent des questions. Il n'a pas vraiment envie qu'on le regarde non plus dans les yeux», explique Marie-Ève Garceau quant à la condition de son fils.

Amélioration rapide

Depuis qu’Edoras est débarquée dans sa vie, Ayden a malgré tout fait de grands progrès.

«Terreurs nocturnes, cauchemars, anxiété, crises de panique avant le dodo. On est arrivés ici avec Edoras un dimanche et, depuis ce temps, Ayden dort», affirme sa mère. Les crises de colère causées par une accumulation de stress se font aussi de plus en plus rares.

Dans quelques années, Edoras pourra accompagner le jeune garçon à l'école pour réduire l’anxiété que pourrait lui causer ce milieu.

«Je ne peux pas guérir mon fils. Je ne peux pas effacer ce qu'il est et je ne veux pas l'effacer», ajoute Marie-Ève Garceau. «J’avais peu d’attentes envers [Edoras] et elle les a dépassées. C'est vraiment un miracle. C'est notre cadeau de Noël, mais c'est aussi un cadeau de vie», conclut-elle.