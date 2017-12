La SQ démantèle une production de cannabis et arrête trois personnes

Une production illégale de cannabis a été démantelée et trois personnes ont été arrêtées par la Sûreté du Québec, dimanche, à Sainte-Marthe, à une quinzaine de kilomètres au sud de Rigaud, en Montérégie.

Un appel reçu vers 13 h 45 a mené les agents de la SQ à une adresse de la montée Saint-Henri dans cette petite localité rurale située près de la frontière avec l’Ontario.

«Sur place, les policiers ont découvert une production de cannabis et en ont effectué le démantèlement, a indiqué Ann Mathieu, porte-parole de la SQ. Par le fait même, les trois personnes sur place ont été arrêtées.»

Une des trois personnes arrêtées est une femme de 30 ans, de Laval. Elle a été libérée avec une promesse de comparaître à une date ultérieure.

Les deux autres sont un individu de 32 ans, de Sainte-Marthe, et un autre âgé de 28 ans, résident de Vaudreuil. Ils comparaîtront plus tard cette semaine au palais de justice de Valleyfield sous divers chefs d’accusation en matière de stupéfiants.

Sur les lieux de leur intervention, les policiers ont notamment saisi plus de 300 plants de cannabis, plus de 700 boutures, environ cinq grammes de cocaïne, plus de 300 grammes de haschisch, environ deux kilogrammes de cannabis, ainsi que du matériel de production tel que des lampes.