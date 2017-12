Le prince Harry ne chassera pas par amour pour Meghan Markle

Le prince Harry aurait choisi de ne pas participer à la traditionnelle activité de chasse royale par amour pour sa fiancée Meghan Markle, une fervente activiste des droits des animaux.

Le quotidien britannique The Sun rapporte que le prince pourrait se soustraire à l’activité du «Jour de la chasse» pour la première fois en 21 ans. Son père Charles et son frère William, eux, doivent y participer, devant le prince Philip et la reine.

L’activité consiste en une chasse sur un terrain de 20 000 acres où les cibles sont des faisans, des perdrix et quelques canards.

Selon un informateur de la famille royale interrogé par le quotidien, la décision du prince Harry aurait surpris l’entourage.

«Harry adore ça et aime s’y trouver le jour du “Boxing Day”. Mais si cela signifie de briser avec les traditions royales pour ne pas blesser sa fiancée, ce sera ainsi. Il est juste d’affirmer qu’il y a plusieurs visages étonnés ici», note-t-il.

Meghan Markle est reconnue pour être une grande défenseuse des droits des animaux. Elle évite notamment de manger de la viande et a adopté deux chiens errants dans le passé.

Autre bris de tradition : elle est devenue cette année la première partenaire non mariée à se joindre aux célébrations de Noël de la famille royale.