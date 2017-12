Le temps des fêtes, une période plus difficile pour les itinérants

La Mission Old Brewery tente d’accompagner le plus possible les itinérants durant le temps des Fêtes puisque cette période peut être plus difficile.

«Même pour les gens qui ne sont pas en situation d’itinérance, c’est une période stressante qui est associée à l’isolement et à la détresse», a dit Émilie Fortier, de la Mission Old Brewery, en entrevue au Québec Matin.

En plus d’offrir un couvert et un toit, l’organisme tente de recréer une ambiance familiale grâce à diverses activités. Notamment, des restaurateurs invitent des hommes aidés par l’organisme à venir manger dans leur restaurant. D’autres viennent servir des repas sur place.

La Mission Old Brewery gardera également des places pour des hommes qui quitteront pour aller célébrer avec leur famille.

«Ce n’est pas toutes les familles qui savent qu’un des leurs vit dans cette situation-là», a précisé Émilie Fortier.

La Mission Old Brewery accepte les dons, plus particulièrement les pantalons et les bottes au début de l’hiver. Il est également possible de contribuer à la campagne de financement.