Noël glacial dans les Prairies

Les provinces des Prairies et le nord-ouest de l’Ontario ont eu droit à des températures arctiques pour Noël.

Environnement Canada a émis une alerte de froid extrême pour la majeure partie de l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’ouest de l’Ontario. Le mercure n’a pas grimpé plus haut que – 20 degrés à Winnipeg avec des températures minimales allant jusqu’à – 39 degrés. Avec le facteur éolien, le froid ressenti avoisinait – 45 degrés.

Cette masse d’air glaciale atteindra également le Québec et un avertissement de froid extrême a été émis lundi après-midi par Environnement Canada pour l’Abitibi-Témiscamingue.

«De l'air arctique fera son entrée sur les régions de la baie James cette nuit et descendra vers le sud mardi et mercredi. Avec les vents vifs, le facteur éolien atteindra de moins 38 à moins 42 sur les régions mentionnées à partir de tard cette nuit», a écrit l’organisme fédéral à propos des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de Chibougamau.

Le mercure descendra mercredi dans le sud de la province. Le maximum prévu à Montréal pour cette journée est de seulement – 19 degrés selon Environnement Canada.