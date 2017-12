Un carambolage sur l'autoroute 40 ouest ralentit la circulation

Une série d'accidents a causé une importante congestion sur l'autoroute 40 ouest à la hauteur de Trois-Rivières, lundi après-midi.

Une dizaine de véhicules ont été impliqués dans l’incident qui est survenu un peu avant 14 h.

Plusieurs camions de pompiers, des ambulances et des remorqueuses étaient sur place pour libérer le plus rapidement possible l’accès.

Selon des informations de la Sûreté du Québec, la collision est matérielle seulement. Il n’y a donc aucun blessé.

L’incident a tout de même créé de la congestion dans le secteur, et ce, dans les deux directions puisque les automobilistes ralentissent pour observer la scène.