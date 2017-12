Une nouvelle maison pour un bébé attaqué par un raton laveur

Une fillette de quatre mois sauvagement attaquée par un raton laveur la semaine dernière peut compter sur l’aide de sa communauté.

La petite Journi Black se trouvait dans son lit de bébé dans une maison de chambres de Philadelphie lorsque l’animal l’a attaquée.

Sa mère Ashley Rodgers l’a entendue crier et s’est précipitée dans sa chambre où elle l’a découverte recouverte de sang.

L’enfant a aussitôt été conduite à l’hôpital. Elle a reçu près de 65 points de suture au visage et au crâne.

La petite fille est toujours hospitalisée et continue de prendre du mieux, entourée de ses parents et de son grand frère, rapporte le quotidien, The Philadelphia Inquirer.

Mais en attendant sa sortie de l’hôpital, la communauté s’est organisée pour venir en aide à la famille et lui permettre de déménager.

Une page GoFundMe a été créée et près de 20 000 dollars ont été récoltés quelques jours pour aider à payer le loyer d’un logement plus sécuritaire.

«Je veux tous vous remercier de votre générosité», a fait savoir la mère de l’enfant sur la page du site participatif. «Votre aide est plus qu’appréciée, sachez-le.»

Des gens se sont même présentés à l’hôpital pour apporter des jouets et des vêtements pour Journi en ce jour de Noël.

Après cet incident, des agents municipaux se sont rendu compte que le propriétaire de la maison de chambres contrevenait à plusieurs règlements et qu’il n’avait pas le droit de tenir un tel lieu d’accueil.