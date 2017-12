800 dons malgré tout

Comme bon nombre de personnes, Martin Bédard déteste les piqûres, ce qui ne l’empêche pas de continuer à aller chez Héma-Québec toutes les semaines, après plus de 800 dons.

Réceptionniste et responsable des admissions de nuit à l’hôpital Laval, à Québec, Martin Bédard a toujours été conscient de l’importance de donner du sang, ce qu’il a fait pour la première fois il y a une trentaine d’années.

Il est impossible de donner du sang plus souvent qu’une fois aux 56 jours (voir autre texte), mais M. Bédard désirait en faire plus. « J’ai vu qu’il y avait d’autres types de collectes et je me suis informé pour le plasma. J’ai alors commencé à en donner aux 15 jours. »

Afin de remonter les réserves, une responsable d’Héma-Québec lui a demandé, il y a une quinzaine d’années, si c’était possible d’en donner toutes les semaines « pour l’été ». « Depuis, j’y vais de 40 à 45 fois par an », se rappelle-t-il.

Non seulement il donne fréquemment, mais il atteint aussi la quantité maximale de 880 ml. « On n’en perd pas 880 ml puisqu’on nous réinjecte 300 ml de solution saline et de globules rouges », précise-t-il.

« Je le fais parce que ça aide et parce que ça me fait du bien. Si la maladie ou un médicament devait m’empêcher de continuer, j’aurais de la misère à l’accepter », ajoute celui qui aimerait bien atteindre le cap des 1000 dons. Et à 52 ans, il est plutôt jeune pour en avoir déjà plus de 800.

Les aiguilles

Et pourtant, il y a un point majeur sur lequel Martin Bédard n’est pas différent du commun des mortels.

« Je déteste me faire piquer. Je n’ai jamais vu l’aiguille rentrer dans ma peau. Mais un coup piqué, je suis correct. Et maintenant, quand on me fait une prise de sang, j’en ris ! »

« Martin, c’est une bouffée d’air frais », raconte l’infirmière Elena Savastano du Centre Globule. « Il termine sa nuit de travail et 30 minutes plus tard il est sur le fauteuil avec le sourire. Il met de la joie, fait des blagues et a toujours de bons mots pour les autres. C’est du pur plaisir pour le personnel et pour les autres donneurs aussi. Et les biscuits qu’il fait sont excellents. »

« L’été, j’arrive souvent en bermuda et une infirmière que j’appelle mon Picasso aime bien me dessiner sur les jambes. Une fois attaché à la machine avec une aiguille dans le bras, tu ne peux pas faire grand-chose ! » ajoute en riant le boute-en-train.

Horaire chargé

Martin Bédard ne manque jamais de temps pour donner du sang malgré ses multiples occupations.

Il est entre autres marqueur officiel des Remparts depuis 21 ans et bénévole pour le volleyball universitaire depuis encore plus longtemps.

« Un don de sang prend 30 minutes. Allez-y une fois et si vous n’aimez pas ça, n’y retournez pas ! Ils piquent 300 personnes par jour, vous ne sentirez rien », conclut-il.

Une tradition bien ancrée à Québec

Les 10 Québécois qui ont atteint le cap des 1000 dons de sang et de plasma sont tous de la région de Québec !

« C’est la seule région où on a eu des dons de plasma sur une base constante depuis la création d’Héma-Québec. Il y a eu une tradition qui s’est implantée avec un bassin de donneurs », explique le porte-parole de l’organisme, Laurent-Paul Ménard.

« Chaque donneur est précieux. C’est un geste humaniste et désintéressé. Imaginez maintenant quelqu’un qui lève la manche chaque semaine. Nous ne pouvons que saluer leur générosité exceptionnelle », ajoute-t-il.

Transfusions

Le sang se compose de plasma (le liquide) dans lequel se retrouvent trois types de cellules que sont les globules rouges, les blancs et les plaquettes. Si le sang était une soupe, image M. Ménard, le plasma en serait le bouillon.

Le plasma se régénère en 48 à 72 heures, ce qui fait qu’on peut en donner toutes les semaines. Pour les plaquettes, cela prend sept à dix jours et pour les globules rouges, de quatre à six semaines, d’où l’attente de 56 jours entre deux dons.

Lorsqu’il est question de transfusion, ce sont surtout les globules rouges et les plaquettes qui sont utilisées.

Le plasma sert principalement pour fabriquer des concentrés d’une des trois protéines qu’il contient. Protéines qui sont ensuite administrées aux patients qui ne sont pas en mesure de les fabriquer.

Les dons à Héma-Québec répondent aux besoins au plan transfusionnel tant pour le plasma que les globules rouges et les plaquettes. Mais il en va autrement pour le plasma de fractionnement, qui sert à extraire les protéines.

« Dans le moment, nous sommes autosuffisants à 21 %. Mais nous sommes dans une courbe ascendante et nous visons d’atteindre le 30 % prélevé au Québec. Nous ouvrons des centres un peu partout au Québec pour atteindre ce seuil critique. Le reste de l’approvisionnement provient principalement des États-Unis », précise M. Ménard.