Des super-héros à la rescousse de l'emploi

Une entreprise spécialisée en recrutement de personnel dans le secteur de l’économie numérique utilise l’univers des super-héros pour attirer les candidats.

Arobas Personnel a en effet misé sur des personnages de plusieurs sagas à succès comme «La Guerre des Étoiles» pour faire venir les jeunes travailleurs vers les métiers du numérique.

C’est que l’économie numérique du Québec doit trouver le moyen de pourvoir à 44 000 postes d’ici 2021. Et les formations au cégep et à l’université ne suffisent plus à la demande.

«Quand on se souvient d'une place, on a tendance à vouloir soit y revenir, soit référer des gens», fait savoir le président d’Arobas Personnel, Alain de Moscovaki.

La stratégie semble sourire à l'entreprise.

«On a plus que doublé nos chiffres. C'est un concours d'avoir du personnel exceptionnel.»

La rareté se fait aussi sentir chez Ixia, une PME qui développe des systèmes de gestion de contenu.

Ici, il faut trois mois et beaucoup de stratégie pour attirer un candidat qui travaille déjà ailleurs.

«Nous, ce qu'on essaie de faire, de montrer que notre entreprise est intéressante et le fun! Et que les défis techniques sont aussi intéressants», précise le vice-président Développement de l’entreprise, Jean-Pierre Lortie.

«Parce que ce n'est pas juste le salaire. C’est d'être bien dans ton entreprise et aussi d'avoir des défis techniques intéressants.»

Retrait progressif de subventions?

La situation est telle qu'elle place les PME en difficulté quand elle doit offrir un contrat qui ne cadre pas avec son échelle salariale.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) pense qu'il faudrait revoir les subventions que le gouvernement donne à ce secteur.

«Il faudrait peut-être que le gouvernement regarde à avoir un programme de retrait progressif des subventions à cette industrie. Parce que c'est clair qu'à l'heure actuelle, ça crée un déséquilibre», croit Martine Hébert de la FCEI.