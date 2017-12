Les 10 faits divers les plus marquants au Québec en 2017

L’année 2017 n’a pas échappé aux drames humains de tous les genres. Voici une nomenclature des 10 faits divers les plus marquants de ces 12 mois.

1 - Tuerie à la mosquée de Québec

L’événement le plus marquant de l’année au Québec s’est produit alors que 2017 n’était vieille que d’un peu moins d’un mois. Durant la soirée du 29 janvier, un tireur a fait irruption à l’intérieur de la Grande Mosquée de Québec juste après la prière. À l’intérieur, il a assassiné six personnes, en plus d’en blesser huit autres. Dans les heures qui ont suivi, les policiers ont procédé à l’arrestation du présumé auteur de la tuerie, Alexandre Bissonnette, 27 ans. Le présumé assassin, qui possédait trois armes à feu dûment enregistrées, aurait agi seul. Son procès est prévu pour le mois de mars 2018 et devrait s’échelonner sur deux mois.

2 - Inondations

De nombreux Québécois se souviendront longtemps du printemps 2017, alors que plus de 5000 résidences ont été inondées un peu partout au Québec en raison de la crue des eaux, principalement dans les régions de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides et de l’Outaouais. Au total, 291 municipalités québécoises ont été touchées. La situation était à ce point catastrophique que 2600 militaires des Forces armées canadiennes ont été déployés sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés.

3 - Cavale meurtrière

Ugo Fredette, un père de famille de 42 ans, aura été à l’origine de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec. Le 14 septembre, il aurait d’abord assassiné sa conjointe Véronique Barbe à Saint-Eustache avant d’enlever un enfant de six ans et de prendre la fuite. Durant sa cavale, Fredette aurait également assassiné Yvon Lacasse, un parfait innocent, qui a eu le malheur de croiser son chemin. Ugo Fredette aurait tué l’homme de 71 ans pour lui voler sa voiture. Le fugitif a finalement été arrêté à Renfrew, en Ontario. Ugo Fredette est présentement détenu en attente de son procès.

4 - Cafouillage de l’autoroute 13

La tempête de l’année au Québec, alors que 45 centimètres de neige sont tombés sur la grande région de Montréal, a donné lieu à un cafouillage historique sur l’autoroute 13 Sud, dans le secteur de Dorval. Dans la soirée du 14 mars, pas moins de 300 automobilistes sont demeurés prisonniers dans la neige, dont certains pendant plus de 12 heures. Les services d’urgence ont mis plusieurs heures avant de porter secours aux gens coincés. Il y a quelques semaines, la Cour supérieure a autorisé la demande de recours collectif contre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

5 - Triple meurtre à Shawinigan

Après avoir perdu son emploi, toutes ses économies, sa maison et son frère, Sylvain Duquette serait entré dans une folie meurtrière dans la soirée du 12 avril, à Shawinigan. L’homme de 51 ans, qui vouait une haine profonde envers son père, se serait rendu chez lui, où il aurait d’abord assassiné sa belle-mère, Jocelyne Pellerin. Il aurait ensuite tenté de tuer son père de 80 ans, avait de mettre le feu à sa résidence. Puis, Duquette se serait déplacé jusque chez sa belle-sœur, Denise Hallé, qui était en compagnie d’une amie, Jeannette Lauzon Toupin. Sylvain Duquette aurait assassiné les deux femmes par vengeance. Le présumé meurtrier a été arrêté peu de temps après, dans une station-service du secteur.

6 - Crise du fentanyl

Après avoir fait des ravages dans les provinces de l’Ouest, particulièrement en Colombie-Britannique, le fentanyl est arrivé dans les rues de Montréal au courant de l’été. Seulement en août, le SPVM a répertorié une quinzaine de surdoses de ce puissant opioïde, dont cinq se sont avérées mortelles. L’événement le plus médiatisé aura été le décès de deux frères – Yves et Gilles Faucher –, retrouvés sans vie dans leur voiture garée dans le terrain de stationnement d’une station-service du centre-ville de Montréal. Le SPVM a investi énormément de temps et d’efforts pour tenter de mettre la main au collet des trafiquants qui coupaient leur drogue avec le fentanyl. Les résultats ont été concluants puisque le nombre de surdoses liées au fentanyl a chuté de façon draconienne.

7 - Meurtre de Daphné Huard-Boudreault

Dans la matinée du 22 mars, Daphné Huard-Boudreault aurait contacté la police pour les informer qu’elle craignait pour sa sécurité. Elle était en effet harcelée par son ancien ami de cœur, avec qui elle avait rompu quelques jours plus tôt. Au terme de son quart de travail, la jeune femme de 18 ans se serait retrouvée face à son ex-copain, dans un appartement de la rue Forest, à Mont-Saint-Hilaire. C’est à cet endroit qu’Anthony Pratte l’aurait tuée à coups de couteau. Une policière est arrivée sur les lieux quelques secondes plus tard et a arrêté l’homme de 22 ans sur place. Dans les heures précédent le meurtre, Anthony Pratte avait publié des vidéos troublantes sur Facebook dans lesquelles il disait souhaiter «tout le malheur du monde» à Daphné Huard-Boudreault. Le procès du présumé meurtrier est prévu pour avril 2019.

8 - Meurtre crapuleux

Le 23 juillet, Raja Ghazi a contacté la police pour les aviser que son conjoint s’était montré très menaçant envers elle la veille. Les policiers du SPVM qui sont allés la rencontrer lui ont suggéré de quitter temporairement son domicile en compagnie de ses deux enfants par mesure de sécurité. La femme enceinte de 33 ans aurait confié ses enfants à leur grand-mère, mais a décidé de demeurer chez elle. Quelques heures plus tard, son conjoint Sofiane Ghazi, 37 ans, se serait présenté à son appartement, possiblement intoxiqué par la drogue. Il aurait saisi une fourchette à rôti, avant de poignarder son amie au niveau du ventre. La victime a survécu, mais malgré une césarienne d’urgence, le bébé a succombé à ses blessures.

9 - Double exécution

Tard dans la soirée du 18 juillet, un passant a découvert les corps inanimés de deux jeunes hommes, dans l’entrée du Centre de plein air de Brossard, situé dans un secteur isolé et peu éclairé. Kevin Paul, 23 ans et Mohamed Odeh, 21 ans, ont été assassinés de sang-froid à proximité de leur voiture. Selon nos informations, les deux victimes auraient reçu l’ordre de s’agenouiller avant d’être tiré à bout portant dans la tête, dans ce qui a toutes les apparences d’un règlement de comptes. À ce jour, la police n’a toujours pas réussi à épingler le ou les auteurs de cette double exécution et le motif du crime demeure un mystère.

10 - Collision en plein vol

Le 17 mars, une collision entre deux Cessna en plein vol a fait un mort et un blessé grave à Saint-Bruno-de-Montarville. Le bilan du drame, impliquant des pilotes en formation, aurait pu être beaucoup plus tragique, puisque l’accident s’est produit à 1500 pieds du sol, directement au-dessus du centre commercial des Promenades Saint-Bruno. L’un des avions s’est écrasé dans le terrain de stationnement, sans qu’aucun passant ne soit blessé. L’autre appareil a terminé sa course sur le toit du centre commercial. Une enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada est en cours pour établir la cause exacte de la collision aérienne.