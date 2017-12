Nouveau-né retrouvé mort à Calgary: le mystère demeure

La police de Calgary a fait savoir mardi qu’un nouveau-né retrouvé mort dans un stationnement de Calgary, dimanche soir, était peut-être en vie lorsqu’il a été déposé là.

Après l’autopsie réalisée mardi, les autorités ont indiqué lors d’un point de presse que le corps était celui d'une petite fille, qui serait née dans les 24 heures avant qu'elle ne soit laissée sur les lieux. Ils croient qu'elle y a été déposée dans ce stationnement entre 15 h et 23 h 30, dimanche.

La cause du décès reste toutefois soit indéterminée, selon Global News.

«Une autopsie a été effectuée mardi et les premiers résultats montrent que le bébé était peut-être en vie quand elle a été laissée la première fois sur les lieux», a indiqué Martin Schiavetta, porte-parole du corps policier.

Aucun traumatisme n'a été trouvé sur le bébé.

Les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui s’est passé et recherchent toujours la mère.

«De toute évidence, nous croyons que la mère n'a pas consulté un médecin, a ajouté le porte-parole de la police. Nous sommes préoccupés par son bien-être et avons besoin de la localiser et de veiller à ce que son bien-être soit pris en charge et de lui parler des circonstances qui sont à l'origine de cette situation.»