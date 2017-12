Son meilleur ami depuis 60 ans est en fait son frère

Deux résidents d’Hawaï amis depuis près de 60 ans ont récemment découvert qu’ils étaient en fait frères.

Alan Robinson et Walter Macfarlane se sont rencontrés à l’école primaire, en sixième année.

CAPTURE D'ÉCRAN, CNN

Ils se sont toujours sentis proches, car Walter n’a jamais connu son père et Alan a été adopté à la naissance.

Triste de ne pas savoir d’où il venait, Walter Macfarlane a décidé d’entreprendre des démarches pour retrouver des membres de sa famille.

Il a épluché de nombreux sites internet et a partagé son histoire sur les réseaux sociaux.

C’est finalement sur un site internet qui permet de comparer des profils génétiques qu’il a retrouvé une personne qui correspondait à son profil.

M. Macfarlane avait un ADN proche de celui d’un homme surnommé ROBI737.

Les deux hommes partageaient notamment des chromosomes X identiques.

«En y réfléchissant, on s’est dit que ça pourrait être Alan. Tout le monde l’a toujours appelé Robbie à cause de son nom de famille, Robinson. Et comme il était pilote pour la compagnie Aloha Airlines, le 737 était justifié», a expliqué la fille de Walter, Cindy Macfarlane, à CNN.

Après des vérifications supplémentaires, les deux hommes se sont rendu compte qu’ils avaient la même mère.

«Ça a été un grand choc d’apprendre ça. Mais quand on y pense et qu’on s’observe attentivement... On a le même front», a confié Walter.

La nouvelle fratrie réunie a décidé de partager cette nouvelle avec leurs proches samedi dernier, l’avant-veille de Noël.

«C’est le meilleur cadeau de Noël que je n’ai jamais reçu», a avoué Walter Macfarlane.

Les frères comptent continuer à jouer aux cartes ensemble et songent à profiter de leur retraite en s’offrant quelques voyages tous les deux.