Une installation artistique interactive boudée par les autorités

La Commission de transport de Toronto (TTC) a choisi de ne pas utiliser une pièce d’art interactive qu’elle avait commandé spécialement pour la nouvelle station de métro Pioneer Village par crainte que les usagers y inscrivent des messages haineux.

Déjà en place, l’installation artistique permettrait aux gens du public d’écrire de courts messages, mais la TTC a refusé jusqu’à présent de la faire fonctionner. Elle a été commandée et payée 500 000 $ par la TTC, selon ce qu’a rapporté le «Globe and Mail».

«La TTC a l’obligation et la responsabilité de fournir un environnement sécuritaire où tout le monde est bienvenu, a indiqué Brad Ross, porte-parole de l’organisme, au quotidien torontois. L’installation n’a pas été utilisée et ne le sera pas tant que nous n’aurons pas trouvé de solutions.»

Cette décision a été critiquée par l’artiste derrière cette oeuvre.

«C’est de la censure», a dit l’artiste berlinois Jan Edler, cofondateur du studio ayant produit l’installation artistique, au «Globe and Mail».

M. Edler a indiqué que la TTC connaissait le projet depuis 2009. De plus, de nombreuses rencontres ont eu lieu en présence des avocats de l’agence de transport pour discuter des possibilités de mauvaise utilisation de la pièce interactive.

«C’est très mauvais signe quand on pense que la censure et l’oppression de l’opinion dans l’espace public est la seule solution que nous avons, a dit M. Edler, dont l’œuvre avait pour objectif d’établir un équilibre entre les nouvelles possibilités d’expression à l’ère numérique et les mécanismes de contrôle social dans les espaces publics.

Conçue pour «animer l’attente», la pièce devait être «une partie importante de l’expérience de la nouvelle station», a précisé l’architecte de la station Pioneer Village Will Alsop, qui s’est lui aussi dit surpris de la décision de la TTC.