2017, une «bonne» année pour le Québec Inc.

Le Québec inc. a connu toute une année 2017, caractérisée par une importante croissance de sa valeur, et par des transactions nécessaires, mais difficiles. L’année 2018 s’annonce tout aussi mouvementée.

L’heure est au bilan et celui de 2017 est «très bon», assure Michel Nadeau, de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques.

«Quand on regarde l’ensemble du marché, on peut vraiment parler d’une très bonne cuvée pour l’ensemble du marché boursier québécois. Les taux d’intérêt sont bas, le dollar est à un taux acceptable, l’économie se porte bien, la performance est bonne», a-t-il résumé. Des compagnies comme BRP (anciennement Bombardier Produits Récréatifs), Cogeco et Air Canada ont même connu une année exceptionnelle.

Grosse année pour Bombardier

Gageons que la haute direction de Bombardier aimerait bien que 2018 soit un peu moins mouvementée pour l’entreprise que ne l’a été 2017.

En début d’année, les grands patrons ont été forcés de renoncer à une hausse de salaire «scandaleuse», avant d’être accusés par Boeing de vendre leurs avions au rabais aux États-Unis. Cette situation intenable a forcé l’entreprise à céder la majorité de son programme C Series à l’Européenne Airbus pour... 1 $ symbolique. C’était la seule option viable pour assurer la survie du C Series.

Elle a aussi dû faire une croix sur la fusion de ses activités ferroviaires avec Siemens, en Europe. «Ça a été une période de turbulence très très forte. On peut dire qu’elle a trop attendu pour négocier ses alliances stratégiques et elle en a payé le prix», a analysé Michel Nadeau. L’action de la société a toutefois gagné près de 45 % de valeur en un an.

Metro met la main sur Jean Coutu

L’autre entreprise qui a marqué l’année, c’est Metro Inc., selon M. Nadeau.

«L’industrie pharmaceutique est en crise. M. Jean Coutu s’est dit qu’il ne pouvait plus continuer, que c’était le temps de vendre.» Il a vendu à la Québécoise Metro plutôt qu’à d’autres acheteurs potentiels. «La consolidation dans le commerce de détail se poursuit et va se poursuivre», croit M. Nadeau.

Il prévoit une autre «bonne» année pour les sociétés québécoises en 2018. Le dossier des privilèges accordés à Netflix ou encore aux géants Facebook, Google et Amazon, notamment, risque de retenir l’attention une fois de plus. «C’est une question d’équité. C’est important pour les Québécois que tout le monde paie la même chose», a-t-il dit au sujet de ces entreprises qui paient peu ou pas de taxes et impôts au Canada.

Netflix

Le gouvernement Trudeau a vivement été critiqué au Québec pour sa gestion du dossier Netflix. Ottawa se targue d’avoir obtenu une entente prévoyant un investissement de 500 millions $ sur cinq ans avec le géant américain, mais refuse de lui imposer la TPS. Le fédéral n’a pas non plus l’intention d’imposer davantage des géants comme Amazon, Apple, Google, Facebook et Netflix, qui effectuent des milliards de dollars de transaction au Canada en payant peu ou pas d’impôt. Un collectif composé d’entreprises québécoises et de personnalités a revendiqué que ces sociétés étrangères aient les mêmes obligations fiscales que Bell, Québecor ou Cogeco, par exemple.

Protectionnisme

Il fallait s’y attendre avec l’arrivée de Donald Trump à la présidence: le protectionnisme américain a effectué un retour en force, en 2017, avec par exemple la décision des autorités américaines d’imposer une surtaxe de 292 % aux avions C Series de Bombardier vendus aux États-Unis. Washington a aussi imposé des droits compensatoires au bois d’œuvre canadien, forçant les entreprises d’ici à payer près de 30 % de plus à l’exportation. Avec les discussions entourant l’ALÉNA entre Ottawa, Mexico et Washington, 2018 s’annonce tout aussi mouvementée sur ce front.

Crédits d'impôt

Netflix n’est pas la seule société à être accusée d’avantages injustes. C’est aussi le cas du géant du jeu vidéo Ubisoft, qui jouit depuis près de 20 ans du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias. Ce crédit d’impôt remboursable concerne 37,5 % des salaires des employés admissibles. Depuis 2005-2006, Ubisoft a touché un total de 781,7 millions $ en subventions et crédits de la part des différents ordres de gouvernement. Les adversaires d’Ubisoft, comme la firme Stingray, estiment que c’est injuste et que cela a pour effet de nuire à la concurrence, en termes de rémunération notamment.

Des transactions majeures:

14 avril – TC Média met en vente tous ses journaux du Québec et de l’Ontario (plusieurs transactions)

2 octobre – Jean-Coutu vendu à Metro – 4,5 milliards $

17 octobre – La C Series de Bombardier «transféré» à Airbus – 1 $ symbolique

24 octobre – Juste pour rire mis en vente

26 octobre – Aecon vendu à la chinoise CCCI – 1,5 milliard $

6 juillet – le Cirque du Soleil achète le Blue Man Group (valeur non divulguée)

CAE achète les centres de formation d’Air Asia (100 millions $)