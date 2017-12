Les touristes ne craignent pas le froid

Le froid intense qui a frappé Québec mercredi n’a pas refroidi les ardeurs des nombreux touristes venus passer le temps des Fêtes dans la région. Même si la démarche était un peu plus rapide qu’à l’habitude, les coins touristiques de la ville grouillaient de monde.

Le quartier du Petit Champlain était notamment très achalandé même si le mercure frôlait les -40°C avec le refroidissement éolien. Bien emmitouflés pour la plupart, regrettant amèrement de ne pas avoir mis de bottes pour d’autres, tous s’entendaient pour dire qu’ils n’avaient pas prévu un séjour aussi froid dans la Vieille-Capitale.

«On savait qu’il fallait se préparer à avoir froid, mais jamais on n’aurait cru que ce serait si froid!», lançait en riant Claude, un touriste français qui en est à une première visite au Québec, accompagné de sa famille.

Folle journée

Plusieurs commerçants rencontrés se réjouissaient de voir autant d’activités sur les artères commerciales, le froid polaire incitant les gens à rentrer dans leurs boutiques. Pour la gérante de Charlevoix Pure Laine, atelier spécialisé dans les semelles, bas et tuques de laine, la journée était la plus achalandée depuis l’ouverture il y a bientôt trois ans.

«Je n’ai jamais vu une journée semblable, assurait Céline Gingras. On a été vraiment dans le jus et on a même manqué de semelles de plus petite taille à un certain moment. Les gens étaient tellement congelés qu’ils achetaient de grandes semelles et on fournissait les ciseaux pour qu’ils les découpent», s’est exclamé la gérante, qui confiait avoir vu un touriste brésilien avec les pieds bourgogne tellement il n’était pas prêt pour un tel climat. «C’était le temps qu’il nous trouve!»

Même s’ils étaient nombreux et semblaient apprécier la ville malgré la météo, certains touristes étaient moins tolérants que d’autres. Une guide qui offre des visites aux touristes a vu sa journée de travail écourtée en pleine visite.

«Ils sont entrés dans un restaurant pour se réchauffer et ils m’ont dit qu’ils ne voulaient plus sortir de là. La visite était terminée», a-t-elle raconté.