Mobilisation pour aider l’Armée du Salut à Québec

De nombreuses personnes ont décidé de venir en aide à l'Armée du Salut de Québec après que l'organisme ait été la cible d'un malfaiteur qui a dérobé entre 3000 $ et 5000 $ la veille de Noël.

«On est arrivé ici le dimanche matin et mon épouse avait à faire dans le magasin, elle m'a crié de venir voir, relate Yves Bolduc, directeur général du magasin. J'ai vu la vitre, je suis tout de suite allé voir au coffre-fort.»

Dans un élan de générosité, des entrepreneurs de la région de Québec ont décidé de se mobiliser.

«Il n'y a pas un vol qui a de la classe dans la vie, mais ça, disons que c'est spécial, parce que c'est de l'argent qui été amassé pour aider des sans-abri», soutient l’artiste-peintre Jean Gaudreau, qui va mettre aux enchères sa toile intitulée «Personne n’est à l’abri».

«Parce que, en fait, l'Armée du salut, souvent il y a des gens qui se ramassent dans cette situation-là, donc ce n'est pas un état, c'est un passage, ajoute-t-il. Et puis, des fois, c'est des situations qui arrivent et qui font qu'à un moment donné, les gens se ramassent dans la rue. Alors, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.»

Ce vendredi, un événement-bénéfice se tiendra également au restaurant Portofino au Vieux-Québec.

Mercredi, plusieurs citoyens de Québec sont venus porter objets, vêtements et argent.

«Ça fait 130 ans qu'on fait ce qu'on fait, on en a vu d'autres, dit le directeur général du magasin. Mais je crois vraiment qu'avec la générosité des gens présentement, je ne pense pas que ça va compromettre nos activités.»

Le suspect a fracassé, à l'aide d'un marteau, la porte d'entrée principale et, en quelques secondes, il s'est rendu derrière le comptoir-caisse. C'est à ce moment qu'il a dérobé le coffre-fort.

«C'est désolant, mais j'ose croire que la personne était vraiment désespérée pour faire ça, affirme M. Bolduc. Surtout à nous, un organisme qui aide les gens.»

La bande-vidéo montre un individu cagoulé, mais personne n'a été appréhendé par le Service de police de la Ville de Québec pour le moment.