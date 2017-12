Nouvelles informations sur le suspect qui endort ses victimes pour les voler

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est toujours à la recherche du suspect qui aurait drogué des personnes âgées pour ensuite voler à l’intérieur de leur domicile.

À LIRE ÉGALEMENT

- «Vous devez développer des réflexes de défense»

- Un suspect endort ses victimes pour les cambrioler

Mais les enquêteurs auraient mis la main sur des images de caméra de surveillance qui pourraient leur être très utiles.

Un résident de l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles a en effet remis aux enquêteurs des vidéos de sa caméra de surveillance qui aurait capté des images du suspect la semaine dernière.

«Les policiers m’ont précisé qu’ils avaient besoin des images de la veille entre 12h et 13h. J’ai trouvé cela étrange mais je leur ai dit que les images étaient disponibles», a expliqué Daniel Boisvert à TVA Nouvelles.

«Quand les enquêteurs se sont présentés chez moi, nous avons eu un peu plus d’informations à savoir que les personnes avaient été droguées et volées. C’est là qu’ils nous ont donné la description du suspect.»

Du côté du SPVM, on confirme que toutes les images disponibles sont importantes.

«Quand on peut voir les allers et venus. Quand on peut aussi noter l’habillement, la taille ou le poids que pèse le suspect sur les bandes vidéo. Chaque élément est important», a fait savoir le porte-parole de la police de Montréal, Manuel Couture.

L’agent tient d’ailleurs à remercier la population qui n’hésite pas à contacter le SPVM pour donner de l’information.

«Chaque témoignage, chaque photo, chaque vidéo peuvent nous approcher un petit peu plus de l’arrestation d’un suspect. C’est excessivement important»

Entrevues plus poussées pour les victimes

Les victimes de ces crimes particulièrement crapuleux vont par ailleurs être de nouveau rencontrées par les enquêteurs pour des entrevues plus poussées.

«Les victimes sont des personnes âgées qui ont été droguées, qui sont tombées sans connaissance et qui n’ont plus nécessairement de souvenirs de ce qui s’est passé. Il va donc y avoir des entrevues un peu plus poussées avec des enquêteurs spécialisés qui vont essayer de faire émerger ces souvenirs là et faire en sorte de se rappeler ce qui a eu lieu», a précisé Manuel Couture.

Au moins 3 personnes ont été victimes de ce suspect, là, qui serait âgé entre 45 et 50 ans.

Le même stratagème a été mis en place pour ces crimes qui ont été commis à Dorval et dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles à Montréal.

L'individu a abordé ces femmes, a tissé un lien de confiance assez rapidement avec elles et s’est invité à l'intérieur de leur demeure.

C'est là qu'il leur proposerait soit de la nourriture ou de la boisson dans lesquelles il a dissimulé une puissante drogue.

Une fois que les victimes ont perdu connaissance, le suspect profite du moment pour cambrioler les résidences et repartir avec des objets de valeurs.

Les autorités invitent toujours de potentielles victimes à fournir des informations au 911 ou à un poste de police de quartier.

Toute personne ayant de l’information sur ce suspect peut appeler, de manière confidentielle, Info-Crime Montréal au 514-393-1133.