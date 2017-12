Un véhicule volé à Lévis retrouvé quelques heures plus tard... dans une sortie de route

Une sortie de route survenue à Rivière-du-Loup a permis à la Sûreté du Québec (SQ) de retrouver un véhicule qui avait été volé quelques heures plus tôt à Lévis, mercredi. Il y avait deux jeunes d’âge mineur à bord.

Le propriétaire d’une Chevrolet Optra 2006 avait déclaré le vol de son véhicule à la police de Lévis vers 10 h. Il avait laissé le moteur en marche pour faire quelques emplettes aux Galeries Chagnon, et à son retour, la voiture avait disparu.

Une heure plus tard, la SQ intervenait sur l’autoroute 20, à Rivière-du-Loup, pour deux sorties de route survenues au même endroit.

«Après vérifications, il y a un des deux véhicules qui avait été rapporté volé sur le territoire de Lévis», a mentionné le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay. Les deux suspects, tous deux d’âge mineur, n’ont pas été blessés. Ils ont été rencontrés en après-midi par des enquêteurs.

Quant aux deux occupants du second véhicule, ils ont subi des blessures légères et ont été transportés au centre hospitalier le plus proche par précaution. Un enquêteur a été dépêché pour établir s’il y avait eu collision avec la voiture volée.