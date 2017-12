Des milliers de clients d’Hydro-Québec privés d’électricité à Montréal

Plusieurs régions de la Belle Province étaient affectées jeudi par des coupes de courant, à commencer par la métropole, alors que les grands froids étaient bien installés pour quelques jours encore.

C’est à Montréal que le plus d’abonnés étaient privés d’électricité, selon le site d’Hydro-Québec, où l’on dénombrait 6593 pannes lors de la plus récente mise à jour, faite sur le coup de 16 h. On en comptait 5930 dans la métropole une heure plus tôt.

Au total, 7371 foyers étaient sans électricité en fin d’après-midi, jeudi.

L’Estrie suivait avec 577 interruptions de service, devant les régions de la Capitale-Nationale (304) et de Laval (147).

D’autres régions comptaient aussi des pannes, mais dans une proportion moindre variant entre un seul abonné sans courant jusqu'à 35.

Le froid intense compliquait le travail des équipes dépêchées sur le terrain par la société d'État.