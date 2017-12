La belle année de Marilyse Bourke

Alors que sa carrière va bon train entre les projets au théâtre et à la télévision, Marilyse Bourke se partage équitablement entre sa vie d’actrice et sa vie de mère. Cet équilibre qui lui est cher n’est pas toujours facile à maintenir, mais pour rien au monde elle ne voudrait troquer cette liberté professionnelle contre la routine.

Marilyse, choisissez-vous vos projets d’actrice en tenant compte des exigences de votre vie de mère?

J’ai deux jeunes enfants. C’est difficile de trouver l’équilibre. Je ne prétends pas recevoir de multiples propositions et devoir choisir entre elles; je passe des auditions comme tout le monde. Mais quand des projets comme «La galère sur scène» ou «La mort d’un commis voyageur» se présentent, ce sont des offres impossibles à refuser. Quand j’ai accepté de faire La galère, ç’a été l’une des décisions les plus angoissantes sur le plan professionnel, car ce projet empiétait forcément sur ma vie personnelle. Les enfants et le chum ont écopé.

Comment avez-vous géré la situation?

J’avais trois semaines pour apprendre le texte: j’étais stressée, je n’étais pas présente (elle remplaçait Hélène Florent contrainte de se retirer pour des questions de santé). Quand on a une vie professionnelle prenante, la famille en subit les conséquences. Ce n’est pas toujours évident de trouver l’équilibre, mais c’est dur de dire non. J’ai joué dans la première année de District 31. J’étais dans le jus quand on m’a offert un rôle épisodique. C’était la première intrigue de l’année. J’ai dit oui. On a eu du mal à caser cela dans mon horaire, mais c’est grâce à cet engagement si Serge Denoncourt m’a offert un rôle dans la pièce La mort d’un commis voyageur. Notre métier est fait de rencontres.

Avez-vous à coeur de ne pas donner à vos enfants l’image d’une mère débordée, entièrement absorbée par son métier?

Oui, mais ça s’organise une décision à la fois. C’est toujours un coup de dés, mais j’essaie de prendre les meilleures décisions possible. J’ai déjà traversé des périodes folles, cela dit, en 2017, ma vie a été plutôt équilibrée. Parfois, on est trois ou quatre mois sans travailler, puis survient une période de travail intense. Cette année, j’ai joué du drame et de l’humour au théâtre et à la télé. C’est très rare d’avoir cette chance. Ç’a été une belle année, vraiment!

Vous avez un partenaire de vie compréhensif sur lequel vous reposer...

Bien sûr. Comme je devais m’absenter régulièrement, parce que je jouais au théâtre et que je tournais, c’est mon conjoint qui prenait le relais. Quand l’un de nous deux est très occupé, l’autre prend un peu moins d’engagements. Ce sont des décisions familiales. En plus, nous rénovions notre cuisine. Pour ceux qui savent ce que sont les rénos, ça prend beaucoup de temps dans l’horaire! (rires) C’est stressant, mais quel beau projet!

Le respect mutuel dans les choix qui sont faits est essentiel pour que chacun y trouve son compte...

Oui, et comme mon amoureux est un peu dans le même milieu que moi, il comprend ça. Nous avons des horaires changeants et complexes. Personne ne s’inquiète quand l’autre est en retard d’une heure...

Vos enfants ont donc l’exemple de parents qui font ce qu’ils aiment dans la vie...

Oui, et nous sommes chanceux de pouvoir le faire. Il y a encore des gens qui font un métier qu’ils n’aiment pas, d’autres qui travaillent dans des manufactures. Des gens me demandent parfois comment je fais pour vivre sans recevoir un chèque toutes les deux semaines. Eux, ça les rendrait malades.

Vous, vous êtes à l’aise avec cette insécurité?

C’est une chose avec laquelle je vis bien. Ceux qui adoptent la routine y trouvent leur compte. Ça dépend de notre personnalité. Je compose bien avec le fait de ne pas savoir ce qui m’attend sur ce plan, mais en contrepartie, j’ai une vie personnelle stable. Si j’avais une vie personnelle changeante ou malheureuse, je trouverais difficile de vivre dans un milieu professionnel qui bouge constamment.

Être pigiste prend-il un autre sens quand on devient mère?

Oui, c’est un peu plus angoissant. Quand on ne travaille pas pendant des mois et qu’on n’a que son appartement à payer, déjà ça peut être stressant. Mais quand on a des enfants, on ne veut pas leur imposer un changement de rythme de vie, quel que soit ce rythme de vie. Personne n’aime renoncer à 10 ou 20 000 $ par année dans le budget familial. On ne veut pas changer les habitudes de nos enfants. C’est ainsi pour tous les parents. Vous avez un garçon et une fille qui ont cinq ans d’écart.

Teniez-vous à bien profiter de la petite enfance de chacun d’eux?

En fait, après mon premier enfant, je n’étais pas prête à en avoir un autre avant ça. Le goût de la maternité m’a repris trois ou quatre ans plus tard. Un enfant chamboule une vie, surtout le premier. Je travaillais beaucoup à l’époque. Je trouve ça bien qu’ils aient cinq ans d’écart. J’ai pu me concentrer sur mon garçon puis, quand il est parti à l’école, j’ai pu focusser sur mon bébé. À cette période, j’avais le goût de revenir aux purées! Lorsque ma fille commencera sa première année, mon fils volera de ses propres ailes pour les devoirs. Il y a quelque chose qui me convient bien dans cette situation: je fais une chose à la fois. Maintenant, ce petit écart entre mes enfants diminue. À cinq ans et neuf ans, ils sont plus proches, ils jouent ensemble.

Sur quels projets planchez-vous?

Je viens de finir les tournages de la série O’; nous concluons la septième saison. Je crois que mon personnage a d’abord été créé pour apporter un peu de légèreté à la série, mais il s’est approfondi au fil du temps. Louisa a évolué. Elle s’occupe maintenant d’une fondation pour les mères monoparentales. Ça reste une femme qui pense avec son coeur. En janvier, on verra une Louisa un peu plus réfléchie, un peu plus sur ses gardes. Elle vivra un coup dur... mais je ne peux en dire plus. Je terminerai La galère sur scène en janvier, puis j’enchaînerai avec La mort d’un commis voyageur en tournée, puis nous jouerons à la salle Pierre-Mercure du 6 au 11 février 2018. C’est une grande pièce.

O’ de retour le mardi 9 janvier, à 20 h sur TVA. Marilyse Bourke terminera La galère sur scène le 6 janvier au Capitole de Québec et sera en tournée avec La mort d’un commis voyageur. Pour toute information, consultez le rideauvert.qc.ca.