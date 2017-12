La Chicane prolonge sa tournée

Une tournée qui se prolonge jusqu’en avril, un album live, une bière en son nom: le retour du groupe La Chicane s’est avéré beaucoup plus lucratif que prévu. L’instigateur de cette réunion, Boom Desjardins, raconte son année avec sa famille et sa gang de chums.

C’est lors du lancement de l’album «La Chicane 20 ans déjà», qui se tenait le 22 novembre au Club Soda, que nous sommes allés à la rencontre des gars de La Chicane. Boom Desjardins, Dany Bédar, Éric Maheu, Martin Bédar et Yanick Boivin étaient très excités à l’idée de présenter ce disque au public après avoir passé un été extraordinaire.

Boom Desjardins, qui a eu l’idée de rassembler les membres du groupe, est encore surpris de l’engouement qu’a provoqué l’annonce de leur retour. Le succès de la tournée «La Dernière Chicane» a été si fulgurant qu’elle se poursuivra en salle jusqu’en avril 2018. «On a finalement fait 34 shows l’été dernier, ce qui est assez rare quand on annonce une tournée au début de l’année. On ne s’attendait pas à un tel succès. On a joué dans plusieurs festivals, et certains d’entre eux nous ont même déjà demandé de revenir l’an prochain. J’ai réalisé que le succès de La Chicane est intergénérationnel. Nos premiers fans, qui avaient 30 ans à l’époque, ont maintenant 50 ans. Ils viennent nous voir avec leurs enfants, qui sont maintenant devenus parents. C’est beau à voir. Et on doit beaucoup aussi aux karaokés.»

Un trip de gang

Boom admet que cette tournée était bien différente de toutes celles que le groupe a présentées depuis ses débuts. En plus de mener un style de vie beaucoup plus sain, la plupart des membres sont maintenant pères. «C’est certain qu’on est beaucoup moins sur le party qu’il y a 20 ans. (rires) On présentait parfois cinq shows en ligne; il fallait donc s’assurer d’être en forme. Mais on a eu énormément de fun. Je me promenais de ville en ville dans mon Winnebago, et les gars faisaient la route de leur côté. J’ai parcouru au total 21 000 km, entre le 7 juin et la fin septembre. Et nos familles respectives sont souvent venues nous rejoindre. On louait un terrain de camping et on se rejoignait après le show. On a 14 enfants en tout. J’en ai moi-même quatre, et je trouve ça très touchant qu’ils aient pu constater par eux-mêmes le phénomène qu’était La Chicane.»

Un hommage à leurs chansons

L’album live «La Chicane 20 ans déjà», qui inclut tous les grands succès de la formation en plus d’une chanson originale, «La Dernière Chicane», vous donne une très bonne idée de l’ambiance qui régnait lors des concerts présentés l’été dernier. «On a enregistré 28 spectacles sur 34, mais je ne vous le cacherai pas, on était vraiment

meilleurs à la fin. Je voulais que chacune des chansons ait été enregistrée dans une région différente, mais ça n’a pas été possible.» L’album comprend notamment «Calvaire», «Juste pour voir le monde» et «Tu m’manques». «On voulait rendre hommage à ces chansons qui ont changé nos vies.»

Une bière à l’effigie du groupe

Boom a aussi réalisé un rêve de longue date en lançant la bière La Chicane 20 ans déjà, qui est offerte depuis le 10 décembre dans les salles de spectacle où le groupe s’arrête et dans 243 épiceries IGA à travers la province, et ce, jusqu’en avril prochain. Le chanteur a été impliqué dans chaque étape de la production de cette bière. «Je voulais créer une bière douce que tout le monde allait aimer, et ça a donné une blonde avec un taux de 4 % d’alcool. La bière a été lancée par Édition Moïse, qui m’appartient, et tous les membres du groupe recevront des redevances.»

La suite...

S’il affirme que les membres du groupe ne comptent pas se réunir à nouveau après cette aventure, Boom laisse la porte ouverte à toute éventualité. «Dany Bédar et moi travaillons sur du nouveau matériel toutes les fois qu’on se voit, mais il n’y a rien d’officiel. Mon fantasme est que nos enfants prennent la relève. Plusieurs de nos enfants chantent ou jouent d’un instrument. Mon fils joue de la guitare, ma fille chante, le fils d’Éric Maheu joue de la basse et a une belle gueule... Si nos enfants devenaient La Chicane, ça serait vraiment cool!»