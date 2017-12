La police recherche toujours des victimes potentielles

L’enquête progresse concernant l'homme qui droguerait des personnes âgées pour les voler dans le cadre d’une série de braquages à domicile perpétrés à Montréal.

Grâce à du porte-à-porte, les enquêteurs de la Division Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont pu recueillir de l’information ayant permis de faire avancer le dossier.

Ils ont «analysé une grande quantité de pistes possibles et ont demandé l'aide d'un profileur de la Sûreté du Québec (SQ) afin d'analyser plus en profondeur le comportement du suspect», a précisé le SPVM, jeudi, par communiqué.

En plus de la SQ, le Service de police d’Ottawa prête main-forte au SPVM parce qu’un «crime similaire» se serait déroulé dans la capitale fédérale en décembre dernier.

GRACIEUSETÉ, SPVM

Le SPVM décrit le suspect comme un «homme calme, patient et très charmant. Il se stationnerait à proximité du lieu de résidence des victimes et arriverait en marchant. Il ciblerait des personnes vulnérables, particulièrement les femmes âgées seules à l'extérieur de leur maison, et saurait gagner leur confiance», a-t-on indiqué.

L’homme activement recherché, qui se ferait appeler Aaron, David ou Alain, pourrait se présenter chez des aînés qui ont mis leur propriété en vente eux-mêmes, sans l’intermédiaire d’un courtier immobilier.

«Il se dirait alors intéressé par l'achat de la maison et proposerait des cadeaux aux propriétaires, en faisant référence à une coutume. Il leur donnerait un sac cadeau contenant une bouteille de vin et inciterait les victimes à manger un chocolat contenant une substance inconnue», a rapporté le SPVM, invitant la population à faire preuve de grande prudence.

C’est après avoir mangé des morceaux de chocolat offerts par le suspect que les «victimes perdraient connaissance rapidement», ne revenant à eux que plusieurs heures plus tard et étant alors «incommodées sur une longue période» d’après le SVPM.

Ce n’est qu’au moment de rouvrir l’œil que les victimes prendraient la mesure du vol dont ils ont été la cible. Le suspect serait notamment friand d’argent comptant, de bijoux et d’appareils électroniques.

Il conduirait un Jeep Grand Cherokee blanc récent, édition limitée, avec des enjoliveurs de roues qualifiés de «particuliers» par la police.

Description du suspect

Le suspect est un homme à la peau blanche au teint légèrement basané âgé d'environ 45-50 ans, mesurant environ 5'11'' et de stature mince. Il a les cheveux rasés, parle français et a recours à des expressions en anglais et pourrait même parler un peu la langue de Shakespeare, a-t-on indiqué. Il portait une tuque noire et un manteau léger noir.

GRACIEUSETÉ, SPVM

Des témoins auraient vu le suspect en présence d'une «personne plus petite et plus mince que lui et qui marcherait en boitant de façon évidente».

Appel à des témoins ou à d'autres victimes

Toute personne qui aurait été victime ou qui connait quelqu'un ayant pu être victime de ce suspect est invitée à se rendre au poste de police de son quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle.

Quiconque possédant de l'information qui pourrait permettre d'identifier et de localiser le suspect recherché peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.