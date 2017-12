Le froid extrême force la fermeture de centres de ski

La direction de la station de ski du Mont Orford a pris la décision de fermer la montagne, jeudi, en raison du froid extrême et des vents importants. Avec une température ressentie de -35° Celsius , il s’agit d’une question de sécurité pour les usagers.

La station de Ski Bromont montagne d’expériences a également annoncé sur son site Internet qu'elle fermait ses portes à compter de 15h30 aujourd’hui à cause des grands froids et du facteur vent qui rend les conditions encore plus pénibles.

«Toujours en raison des prévisions météorologiques à venir pour les prochains jours, seuls les Versants du Village, du Lac, le Mont Soleil et la Pente École seront ouverts, et ce, jusqu’au 1er janvier inclusivement», pouvait-on lire sur le site web du centre de ski.

Malgré l'air arctique, quelques skieurs courageux profitent de la période des Fêtes pour braver le froid. L’important selon eux, c’est de rester bien au chaud grâce à plusieurs couches de vêtements – le principe du multicouches –, prendre des pauses régulièrement et bouger continuellement.

La station du Mont Orford va rouvrir dès demain matin. La direction sera attentive à la situation puisque le temps froid devrait se poursuivre au cours des prochains jours.

Quant à la station du Mont-Sutton, elle reste ouverte aujourd’hui.