L’EI et la Corée du Nord inquiètent les Canadiens

Le groupe armé État islamique et la Corée du Nord sont considérés par les Canadiens comme la plus grande menace à la sécurité nationale, selon un récent sondage.

Le groupe armé État islamique représente le plus grand risque à la sécurité nationale pour 74% des répondants au sondage réalisé pour Global News. La Corée du Nord (73%) et les groupes terroristes comme Al Qaeda (72%) font également partie des menaces les plus inquiétantes selon les personnes sondées.

Les Canadiens sont également préoccupés par la présence de terroristes à l’intérieur des frontières canadiennes et par la radicalisation de certains citoyens. En effet, 72% des participants croient que ces individus représentent une menace importante pour le pays.

Par ailleurs, 64% croient que la violence politique exercée par les extrémistes de la droite ou de la gauche constitue le plus grand risque auquel font face les Canadiens. L’Iran (53%), la Syrie (51%) et la Russie (46%) suivent de près.

Des craintes bien fondées

Un nouveau rapport émis par le ministère de la Sécurité publique du Canada, réalisé en collaboration avec le Service canadien du renseignement de sécurité et la Gendarmerie royale du Canada, donnent raison au quelques 2000 personnes interrogées dans le cadre de ce sondage la firme Ipsos.

Selon les autorités canadiennes en matière de sécurité, les extrémistes inspirés par les groupes tels l’État islamique et Al Qaeda demeurent la plus grande menace terroriste pour le pays. Le rapport précise que 190 personnes possédant des droits d’entrée au Canada sont présentement à l’étranger et sont susceptibles de participer à des activités terroristes. Près de la moitié d’entre eux seraient en Turquie, en Syrie ou en Iraq.

De plus, 60 personnes seraient revenues au Canada dans les derniers mois après avoir combattu dans des conflits autour du monde. Il n’est toutefois pas précisé combien d’entre eux aurait joint les rangs de l’EI.