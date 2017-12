Nombreux ouragans: le Sud toujours populaire auprès des Québécois

Les nombreux ouragans qui se sont abattus sur les Caraïbes au cours des derniers mois n’ont pas découragé les Québécois de s’envoler vers le Sud cet hiver, mais ont tout de même changé leurs habitudes.

C’est ce qui ressort d’un sondage mené pour CAA-Québec au sujet des intentions de vacances hivernales.

En effet, 57% des répondants ont affirmé qu’ils allaient prendre des vacances cet hiver. Du nombre, 32% des vacanciers partiront vers les destinations soleil alors que 24% resteront à la maison et 21% prévoient plutôt voyager au Québec.

Réalisé au milieu de l’automne, le sondage permet d’apprendre qu’à peine 2% des Québécois ont annulé leurs vacances en raison de la dernière saison des ouragans qui a été particulièrement mouvementée alors que 10% ont changé leurs plans ou en reportant leur voyage ou en changeant de destination.

En fait, 26% des gens sondés disent que les événements des derniers mois ont changé leur façon d’organiser leurs voyages.

«On sent qu'ils veulent partir, mais en même temps, qu'ils ont besoin d'être mieux informés des risques, d'être rassurés, d'avoir quelqu'un vers qui se tourner et de l'aide si un malheur devait arriver», résume le vice-président services voyages de CAA-Québec, Philippe Blain.

Les Québécois seraient ainsi plus enclins à faire affaire avec un conseiller en voyage et plus sensibles à l’importance de se doter d’une assurance voyage.

Quant aux destinations préférées des Québécois qui partiront vers le Sud, la Floride arrive en tête (29%), suivi du Mexique (26%), suivi de Cuba (17%) et de la République dominicaine (15%).

Finalement, malgré ce que les ouragans dévastateurs laissaient croire, il semble que dans bien des cas, les prix des forfaits tout compris soient comparables à ceux de l’an dernier.

«Nous constatons une légère baisse des prix à Cuba et en République dominicaine et une très légère hausse au Mexique, mais globalement, on peut dire que les prix ont très peu changé», affirme Philippe Blain.