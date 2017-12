Un ambulancier décède en attendant les secours

Un jeune ambulancier de 24 ans a succombé dans la nuit de mardi à mercredi à un arrêt cardio-respiratoire alors qu’aucune ambulance ne se trouvait à proximité sur le territoire de Lévis. Ses collègues ont mis 17 minutes avant d’arriver à son chevet.

Les ambulanciers de Lévis étaient sous le choc mercredi au lendemain de cette nuit tragique au cours de laquelle un autre patient est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire en attente d’une ambulance.

Le président-directeur général de Dessercom, Maxime Laviolette, était fort secoué, mercredi, à l’annonce du décès de Hugo St-Onge.

«C’est un collègue qui était vraiment apprécié de tous», a-t-il indiqué au «Journal de Québec».

Une enquête interne est en cours, pour éclaircir les circonstances de l’événement, a-t-il ajouté. Il ne fait pas de lien entre le décès et le délai avant l’arrivée de l’ambulance. Depuis des mois, les ambulanciers de Québec et Lévis réclament plus d’effectifs. Le ministre de la Santé en a ajouté dans certaines régions, notamment sur la Rive-Nord, mais pas sur la Rive-Sud.

Véhicule non disponible

Un appel a été fait à 0 h 35 mercredi, pour obtenir un véhicule au domicile de l’ambulancier dans le quartier de Saint-Jean-Chrysostome, à Lévis.

Aucun véhicule n’était disponible à Lévis. Les premiers répondants sont arrivés au domicile du jeune homme avant l’ambulance.

C’est donc un véhicule de Saint-Charles, dans Bellechasse, qui s’est rendu sur place après avoir été avisé à 0 h 40. À l’arrivée des ambulanciers 17 minutes plus tard, soit à 0 h 52, l’homme de 24 ans est en arrêt cardio-respiratoire. Deux chocs lui ont été administrés à l’aide d’un défibrillateur, en vain.

Deux ambulanciers ont eu la lourde tâche de tenter de réanimer le jeune homme et ont mis du temps à réaliser que c’était l’un de leurs collègues. «On ne s’y attend vraiment pas (à réanimer un collègue), a indiqué l’ambulancier Christian Hamel. Pour que l’on ne soit pas capable de le ramener, il devait avoir autre chose. Mais c’est certain que les délais n’ont pas aidé.»

Selon lui, M. St-Onge devait passer des examens cardiaques, mais le jeune ambulancier, reconnu comme un sportif, n’avait pas de problème de santé connu.

«Ç’a l’effet d’une bombe, ce matin [mercredi]. Ça nous a rattrapés», a laissé tomber Jean-François Gagné, représentant en relation de travail pour la FPHQ - Division Dessercom Est.

Un autre appel peu avant

À l’origine, l’ambulance qui s’est rendue au domicile de M. St-Onge répondait à un autre appel à Lévis. Un homme de 65 ans qui était également en arrêt cardio-respiratoire et qui est aussi décédé.

«Des pompiers (premiers répondants) ont dit qu’ils ne pouvaient pas entreprendre de manœuvre. La centrale a dévié l’ambulance vers l’homme de 24 ans», a indiqué M. Gagné.

Un soutien psychologique a été offert aux employés qui pourraient en avoir besoin, chez Dessercom.

De nouveaux véhicules réclamés depuis plusieurs mois

Ces décès tragiques surviennent alors que plusieurs élus de Lévis, les ambulanciers et les directions de services ambulanciers de Lévis réclament des véhicules supplémentaires sur le territoire.

Le débat sur la couverture ambulancière perdure depuis plusieurs mois à Lévis, mais les ambulanciers assurent que cela n’a rien à voir avec la négociation de leur convention collective échue depuis deux ans, ce que contredit le ministre de la Santé, Gaétan Barette.

Le ministre a cependant cédé à la pression en accordant l’ajout de 22 ambulances à travers la province, dont quatre à Québec, à la fin du mois de novembre.

Or, Lévis n’a pas eu droit à sa part du gâteau. Dessercom et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, ont donc demandé des explications au ministre Barrette, puisqu’ils considèrent que le besoin est plus que nécessaire.

Les ressources actuelles correspondent à celle d’une ville de 45 000 habitants. La population de Lévis est d’environ 145 000 habitants.

Situation malheureuse

Le maire et le ministre doivent se rencontrer en janvier sur le sujet. «Le maire trouve la situation (double décès) très malheureuse», a indiqué Zoé Couture, chef du cabinet du maire Lehouillier. Elle a ajouté qu’il ne commentera pas davantage et qu’il attend d’avoir sa rencontre avec le ministre de la Santé.

Le député caquiste de Lévis, François Paradis, a lui aussi mis de la pression sur le ministre Barrette afin d’obtenir plus d’ambulances.

En septembre dernier, alors que des ambulanciers de Lévis ont associé deux décès aux délais de réponse et ont réclamé plus de véhicules, le ministre Barrette avait mentionné qu’il n’était pas question «de mettre une ambulance dans chaque rang».

Lors d’un arrêt cardiaque, chaque minute qui passe diminue de 10 % les chances de réanimer un patient, selon la Fondation canadienne des maladies du cœur. Après 15 minutes, les espoirs sont presque nuls.