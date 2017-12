Un poids lourd cause une panne d’électricité à Grand-Métis

Un poids lourd a causé tout un branle-bas de combat jeudi à Grand-Métis, dans le Bas-Saint-Laurent, après avoir arraché des fils électriques et cassé un poteau sur la route 234.

L’incident s’est produit peu après 11 h jeudi matin. Craignant pour sa sécurité, le conducteur a rapidement contacté les autorités.

Des équipes d'urgence et d'Hydro-Québec ont été dépêchées sur les lieux. Une fois le secteur bouclé et le réseau mis hors-tension, le conducteur a été sorti de sa fâcheuse position. Il a quitté à bord de son camion vers 12 h 30. Son départ a provoqué la réouverture de la route 234 qui aura été fermée pendant plus d'une heure.

Les monteurs d'Hydro-Québec sont restés sur place une bonne partie de l'après-midi pour rétablir l'électricité qui a été coupée à plus de 200 clients de Grand-Métis et de Métis-sur-mer. Tout est revenu à la normale vers 14 h 10. La panne a duré près de 3 heures.

Le poteau sectionné devra toutefois être remplacé. Ceux qui sont surnommés «les planteurs» dans le jargon d'Hydro-Québec n'avaient toujours pas procédé au remplacement en fin d'après-midi. L’opération ne devrait pas causer de nouvelle coupure de courant.