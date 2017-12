Une enquête publique recommandée après un drame familial

Le médecin légiste en chef de la Nouvelle-Écosse recommande l’ouverture d’une enquête publique dans le dossier de Lionel Desmond, qui s’est enlevé la vie après avoir abattu sa femme, sa belle-mère et sa fille, il y a près d’un an.

«De nombreuses questions ont été soulevées par la famille et les membres de la communauté concernant la façon dont cette tragédie a pu se produire et si on aurait pu le prévenir», a indiqué dans un communiqué le Dr Matt Bowes.

Les corps avaient été retrouvés dans une résidence d’Upper Big Tracadie, à environ 250 kilomètres au nord de la ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 3 janvier dernier. Deux armes à feu avaient été retrouvées par les policiers.

«J'ai réfléchi attentivement sur cette affaire, a ajouté le Dr Bowes. J'ai examiné les circonstances de ces décès, et j'ai eu le privilège de parler avec des membres de la famille Desmond. Je crois qu'une enquête pourrait nous aider à tirer les leçons de cette tragédie et, ce faisant, j'espère que nous pourrons prévenir d'autres décès dans des circonstances similaires.»

Âgé de 33 ans, Lionel Desmond était un ancien membre des Forces armées canadiennes ayant servi en Afghanistan. Selon une proche, il souffrait de stress post-traumatique, mais ne recevait l’aide nécessaire pour composer avec sa situation.

Le ministre néo-écossais de la Justice a salué la recommandation du médecin légiste et a promis qu’un juge sera nommé avec un mandat pour superviser l'enquête. «Nos pensées continuent d'être avec la famille en cette période difficile», a déclaré le ministre de la Justice et procureur général Mark Furey.