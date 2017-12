Des cartes de voeux pour un voisin handicapé

Une petite communauté du Maine s'est serré les coudes pour venir en aide à un des siens, un homme handicapé qui a perdu sa mère peu avant Noël et son anniversaire.

Johnny Sprague est toujours là pour saluer ses voisins ou encore pour les aider. «Est-ce que je peux tondre ta pelouse, balayer ton entrée, racler tes feuilles? Johnny c'est ce genre de gars, il ne demande jamais rien et il veut tout faire par lui-même», explique Steve Hanson, un résident de Newport.

La mère de Johnny, qui s'occupait de lui, est décédée la veille de Noël et quelques jours avant son anniversaire.

Les résidents de Newport ont donc voulu lui faire une surprise. «Ça s'appelle Opération cartes d'anniversaire pour Johnny», affirme Laurie Bird, une des instigatrices.

Des gens de partout envoient des cartes pour que Johnny les reçoive à temps pour son anniversaire. Il a même une livraison spéciale d'une femme vivant au Pôle Nord.

«Elle a vécu à Newport et connait très bien Johnny et elle a parlé d'un nouveau vélo. Elle a dit qu'elle avait un vélo avec de grosses roues parfaites pour la neige», ajoute Laurie.

«J'espère qu'il sait à quel point la ville l'apprécie et l'aime. Je crois que si tout le monde était un peu plus comme Johnny, à dire bonjour, à sourire tout le temps et travaillait toujours fort, je crois que cette ville serait meilleure, que ce monde serait meilleur», explique Ashley Mackenzie.

Il est toujours possible d'envoyer des cartes à Johnny à l'adresse suivante: John Sprague, C/O On the Run, 81 Elm Street, Newport, ME 04953.

Une page a également été créée sur le site de sociofinancement GoFundMe pour aider à payer pour les funérailles de la mère de Johnny.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus