La météo fait le bonheur des motoneigistes

Les conditions sont exceptionnelles pour ceux qui font de la motoneige et ce n'est pas le froid qui va les arrêter.

«La majorité des motoneigistes aiment beaucoup le froid parce que les sentiers restent beaux plus longtemps», affirme Stéphane Bertrand, président du Club motoneige Saint-Raymond.

Les importantes quantités de neige tombées au sol font également des heureux. «Le temps de la saison, c'est formidable! Vraiment, les conditions sont incroyables!» lance un amateur.

L'astuce pour apprécier ce sport nordique est d'être bien habillé et bien équipé. «Les vestes chauffantes, les gants chauffants, les bottes chauffantes. Vous avez les poignées chauffantes. Le pouce qui est chauffant pour ne pas avoir froid aux mains», poursuit M. Bertrand.

Les conditions dans les sentiers sont idéales, mais il faudra être prudents aux abords des lacs et des rivières en empruntant les sentiers balisés.

L'an dernier, la pluie avait forcé la fermeture de bon nombre de sentiers. La situation est tout autre cette année. Les amateurs de motoneige peuvent profiter de la presque totalité des sentiers pendant les Fêtes.

Ceux qui bravent les températures extrêmes sont priés de faire de plus petits circuits qu'à l'habitude et de s'arrêter plus fréquemment dans les relais.