Meghan Markle met une croix sur un rôle de «Bond Girl»

Meghan Markle aurait pu devenir une «Bond Girl» si elle ne s’était pas fiancée au prince Harry.

Avant de se retrouver au cœur d’une romance particulièrement médiatisée, la comédienne avait un rôle récurrent dans la série Suits. Mais en dévoilant qu’elle était avec le prince Harry, elle a aussi annoncé qu’elle abandonnait sa carrière pour se consacrer à son activité royale.

D’après le Sun, c’est peut-être une erreur, puisque les producteurs du prochain James Bond l’auraient bien vue jouer au côté de Daniel Craig.

«Meghan correspond parfaitement à la Bond Girl type. Elle est glamour, sexy et c’est une bonne comédienne, a confié un témoin à la publication. Le rôle a échu à des actrices bourgeonnantes récemment, et c’était clairement le cas de Meghan avant qu’elle officialise sa relation avec Harry. Ils voulaient une jeune actrice, américaine ou canadienne. »

D’après le témoin, Ilfenesh Hadera, que le public a découverte dans Baywatch, faisait aussi partie du choix des producteurs avec Meghan Markle et trois autres comédiennes.

«Quand elle a officialisé son histoire, ils en ont conclu qu’ils ne pourraient plus la choisir, donc elles ont fini à quatre sur la liste, a-t-il ajouté. Ses fiançailles ont effectivement mis fin à sa carrière. Ça a été le coup fatal.»

Meghan Markle vient de passer Noël avec le prince Harry et la famille royale à Sandringham, et elle passera très probablement le Nouvel An avec eux.