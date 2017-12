Pire que partout dans le monde

Il fait plus froid présentement au Canada et dans l’est des États-Unis que n’importe où dans le monde par rapport à la moyenne, indiquent des données météorologiques.

«On commence à manquer de termes pour désigner l’écart de température qu’on vit», lance l’auteur et météorologue Gilles Brien.

Une vague de froid arctique amène en ce moment des températures entre 10 et 20 degrés sous le mercure enregistré en moyenne pour ce même moment de l’année entre 1979 et 2000. Ce système recouvre le Canada et tout l’est des États-Unis, indique une carte du site Climate Reanalyzer du Climate Change Institut.

Il s’agit d’une situation qui pourrait arriver de plus en plus souvent, selon Gilles Brien, en raison des changements climatiques.

«On observe des bouleversements dans les courants d’air en haute altitude qui font descendre l’air arctique sur le Québec», explique-t-il.

Les températures froides pourraient perdurer jusqu’au début de 2018 avec un bref répit les 3 et 4 janvier, selon lui.

Tempête

Selon Environnement Canada, la première tempête de neige de l’année pourrait suivre, le 4 ou le 5 janvier, en raison d’un système en développement sur la côte Est américaine et qui semble se dirige droit vers le Québec.

Selon Environnement Canada, celui-ci pourrait aussi bien frapper les Maritimes que le centre du Québec. «Il y a un potentiel pour quelque chose de majeur le 4 ou le 5 janvier. La dépression semble vouloir aller plus à l’est, mais il est bien possible que ça se dirige un peu plus vers l’ouest», a indiqué Alexandre Parent, météorologue.

Le système sera accompagné d’un petit réchauffement, mais le mercure restera tout de même sous les normales de saison, avec un thermomètre qui devrait afficher entre -10 et -15 degrés, prévoit-il.