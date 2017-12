Rimouski ensevelie sous la neige

Le temps des Fêtes n'a pas été de tout repos pour les déneigeurs de la capitale du Bas-Saint-Laurent. Depuis le début du mois de décembre, Rimouski a reçu un mètre de neige. La moyenne pour cette période de l'année est plutôt de 80 centimètres.

À elle seule, la toute première tempête de l'année (entre le 12 et le 14 décembre) a laissé 48 centimètres de neige. C'est la plus importante première tempête de l'hiver depuis 1980.

Alors que les déneigeurs prenaient le dessus et avaient dégagé 85 % de la ville, une deuxième tempête s'est abattue à Noël.

«Beaucoup plus de neige que d'habitude ! La première grosse tempête qu'on a eue a duré quatre jours. On a eu trois à quatre jours de lousse, puis encore une tempête de trois jours. On fait juste commencer à vider nos cours. Normalement, les cours, ça va à la fin février-début mars», a dit le propriétaire de la compagnie R. Soucy Inc, Raynald Soucy.

«Notre année financière termine le 31 décembre. On avait eu un mois de mars avec beaucoup de neige, beaucoup de précipitations. Et on a un mois de décembre qui dépasse les statistiques moyennes, a expliqué le directeur des Travaux publics de la ville, Patrick Caron. C'est sûr qu'il y a un dépassement de coûts pour 2017. Ce sera chiffré au retour des Fêtes. Mais on parle déjà de plus de 500 000$ de dépassement.»