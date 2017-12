Rose Marie du «Dick Van Dyke Show» meurt à 94 ans

L’actrice Rose Marie, qui tenait le rôle de Sally Rogers dans la populaire série télévisée des années 1960 «The Dick Van Dyke Show», est décédée jeudi dans sa résidence en Californie, a confirmé son relationniste à plusieurs médias américains. Elle était âgée de 94 ans.

Rose Marie Mazetta a été une enfant star avant de faire ses premiers pas au petit écran. Née à New York le 15 août 1923, elle a remporté son premier concours amateur à l’âge de 3 ans, puis a fait sa marque à la radio.

Durant ses 90 ans de carrière, Rose Marie, qui a reçu en 2001 son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood, a souvent participé au jeu télévisé «The Hollywood Squares», 629 fois selon le site IMDb. On a aussi pu la voir dans les émissions «Mary Tyler Moore», le «Doris Day Show» et «La croisière s’amuse».

Par ailleurs, celle qui a également œuvré sur Broadway a déjà chanté pour plusieurs présidents américains, dont Calvin Coolidge, Herbert Hoover et Franklin D. Roosevelt. Le célèbre mafieux Benjamin «Bugsy» Siegel, qui a contribué à l’essor de Las Vegas, a déjà fait appel à ses services aux côtés de l’humoriste et compositeur Jimmy Durante, pour que ceux-ci se produisent dans la ville du vice.