Un bébé nait prématurément après que sa mère ait été abattue

Un bébé est né prématurément trois mois avant la date prévue après que sa mère ait été tuée la veille de Noël à Tucson en Arizona.

Les policiers enquêtent toujours sur le meurtre de la jeune Jasmine Vega, 19 ans seulement, qui dormait quand elle a été atteinte par des balles provenant de l'extérieur de la résidence.

Elle était enceinte de six mois et les médecins ont réussi à sauver son enfant. L'état de santé du petit garçon s'est stabilisé et s'améliore de jour en jour, dit sa grand-mère.

«Elle a laissé une petite partie d'elle. Je veux le rendre heureux et être là pour lui», explique la grand-mère du petit Tadeo, Olga Carreon.

Pour l'instant, aucune arrestation n'a été effectué en lien avec le meurtre de Jasmine. Les autorités ne savent pas si le meurtre était prémédité ou au hasard.

«Elle était vraiment aimante. Elle n'avait jamais eu de problèmes avec personne et on ne s'attendait vraiment pas à ça en ce moment, notre famille est perdue», ajoute Mme Carreon.

Elle croit que sa fille se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. «Maintenant le bébé n'a pas de mère, je n'ai pas de fille et ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait», conclut-elle.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus