Un projet immobilier de 12 M$ relancé

Le projet de condotels au pied des pentes de la station de ski Valinouët à Saint-David-de-Falardeau n’est pas mort. Le promoteur, C Hôtels, compte même relancer la vente des unités d’hébergement à la fin du mois de janvier.

La Cache des Mont-Valin est un projet de près de 12 M$, qui comprend un nouveau chalet d’accueil ainsi que la construction de 50 unités d’hébergement.

L’an dernier, seulement 15 investisseurs ont signé un contrat pour mettre la main sur un condo. Ce nombre était bien loin de l’objectif de 40 signatures et était donc insuffisant pour donner le feu vert à la construction.

Or, le promoteur, C Hôtels, travaille actuellement à réviser les plans de ce projet, question de le rendre plus attrayant pour les acheteurs potentiels.

La dimension des unités de logement a été modifiée et les prix devraient être revus à la baisse.

Le promoteur souhaite toujours obtenir 40 signatures de contrats pour lancer la construction l’été prochain et pour que le nouveau bâtiment soit prêt pour la prochaine saison de glisse.

L’an dernier, des rencontres d’information ont eu lieu pour la vente des unités d’hébergement.

Cette année, le groupe C Hôtels envisage d’aménager dès la fin janvier une roulotte près du chalet d’accueil du Valinouët, afin que les acheteurs potentiels aient accès à de l’information sur ce projet en permanence.