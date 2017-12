Un restaurateur vient en aide à l’Armée du Salut

Un restaurateur de Québec a décidé de venir en aide à l’Armée du Salut à la suite du cambriolage qui a eu lieu dans les locaux de l’organisme, boulevard Wilfrid-Hamel, la veille de Noël et au cours duquel un homme a mis la main sur un butin dont la valeur se situe entre 3000 et 5000$.

Le propriétaire du Portofino, dans le Vieux-Québec, invite non seulement les gens à passer par son restaurant pour faire un don, mais il remettra aussi un montant pour chaque client qui fera une réservation pour le mois prochain.

«Tous ceux qui réserveront pour le mois de janvier, on va donner 5$ pas personne à l’Armée du salut. Et puis, à la fin de la journée, moi je vais faire un chèque de 1000$», a expliqué à TVA Nouvelles François Petit.

«Pour moi, c’était évident de les aider parce que c’est une cause qui me tient vraiment à cœur. Depuis les 20 dernières années, nous remettons une somme à l’Armée du salut pour les aider et aider nos proches également.»

Le suspect, toujours au large, mesure environ 1,70 m. Au moment des faits, il portait un manteau carotté vert et rouge avec un capuchon gris, un cache-cou foncé et des gants noirs avec des inscriptions blanches.

Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais.