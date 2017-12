Voyez des bulles de savon geler

Une femme de Columbus en Ohio a partagé des vidéos sur le réseau social Instagram où elle montre ce qui se passe lorsque l'on fait des bulles de savon par grand froid.

Sur les images qu'elle a publiées, on peut voir la bulle qui commence à se solidifier tranquillement.

C'est en fait le sucre dans le savon qui se cristallise et qui forme une étoile qui prend de plus en plus d'expansion.

Carey Sherrill a fait le mélange elle-même avec une tasse d'eau, deux cuillères à table de savon à vaisselle, du sirop de maïs et du sucre.