Amanda Bynes reprendra-t-elle sa carrière d’actrice en 2018?

Amanda Bynes serait enfin prête à revenir sur le devant de la scène et prendre sa carrière en main.

L’actrice semble en effet guérie, après avoir lutté contre ses démons.

En juin dernier, Amanda Bynes donnait sa première entrevue en quatre ans pour annoncer qu’elle était sobre depuis trois ans.

Elle avait laissé entendre qu’elle était prête à reprendre sa carrière en main.

Son avocat a confirmé ce samedi sa volonté.

«Amanda va passer le Nouvel An avec ses amis proches, a-t-il confié à Page Six. En 2018, elle souhaite finir son cours en mode et reprendre sa carrière d’actrice. Elle a eu plusieurs offres, mais attend la bonne opportunité pour revenir.»

On ne peut que lui souhaiter le meilleur pour 2018.