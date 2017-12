In memoriam: Ils nous ont quittés cette année

L’année a été marquée par la disparition de nombreux artistes. Rendons-leur hommage...

6 décembre – Le chanteur français Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est décédé des suites d’un cancer du poumon. Il avait 74 ans. En plus de 50 ans de carrière, il a vendu plus de 100 millions d’albums et effectué 181 tournées.

26 novembre – Patrick Bourgeois, chanteur du groupe Les BB, est mort d’un cancer dans les bras de sa conjointe, Mélanie Savard. Il était âgé de 54 ans.

19 novembre – La chanteuse et actrice américaine Della Reese s’est éteinte à 86 ans.

18 novembre – Le rocker Malcolm Young, membre fondateur de la formation australienne AC/DC, a poussé son dernier souffle à l’âge de 64 ans. Il souffrait de démence depuis des années.

24 octobre – Le légendaire pianiste et chanteur de R&B Fats Domino est mort à l’âge de 89 ans.

17 octobre - Gord Downie, le meneur du groupe The Tragically Hip, a perdu sa bataille contre un cancer du cerveau. Il était âgé de 53 ans.

17 octobre - Danielle Darrieux, star du cinéma français, est morte dans sa résidence du sud de Paris à l’âge de 100 ans.

2 octobre – Le musicien Tom Petty a succombé à une crise cardiaque à 66 ans.

27 septembre – Fondateur du magazine «Playboy», Hugh Hefner est décédé dans la mythique Playboy Mansion de Los Angeles. Il avait 91 ans.

15 septembre – L’acteur Harry Dean Stanton, révélé au public dans «Paris, Texas» de Wim Wenders, est mort à 91 ans.

9 septembre – Peintre et auteur-compositeur-interprète, Tex Lecor est mort d’une maladie pulmonaire à l’âge de 84 ans.

31 août – Actrice connue notamment pour son rôle dans la série «Le Temps d'une paix», Monique Aubry est décédée à 95 ans.

21 août – Réjean Ducharme, auteur notamment de «L'avalée des avalés» et de paroles de chansons de Robert Charlebois, dont «Mon pays (c'est pas un pays c'est une job)», est mort à l’âge de 76 ans.

20 août – Le légendaire Jerry Lewis a succombé à une maladie cardiaque à l’âge de 91 ans.

8 août – Chanteur et musicien de country, Glen Campbell s’est éteint à Nashville à 81 ans.

31 juillet – L’actrice, chanteuse et réalisatrice française Jeanne Moreau s’est éteinte à l’âge de 89 ans.

27 juillet - Sam Shepard, auteur, acteur, dramaturge et réalisateur a finalement perdu son combat contre la maladie de Lou Gehrig. Il avait 73 ans.

21 juillet - John Heard, le papa de «Maman, j’ai raté l’avion» est mort à l’âge de 71 ans.

20 juillet - Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, a mis fin à ses jours à 41 ans.

27 juin - Michael Nyqvist, l’acteur suédois connu pour avoir tenu le rôle de Mikael Blomkvist dans l’adaptation cinématographique de la trilogie «Millénium» est mort, à 56 ans, d’un cancer du poumon.

9 juin - Adam West, l’acteur qui a incarné Batman dans la télé série du même nom diffusée dans les années 1960 s’est éteint à Los Angeles à l’âge de 88 ans.

23 mai - Roger Moore, interprète de l’agent secret 007 dans sept des films consacrés aux aventures de James Bond est mort en Suisse d’un cancer. Il avait 89 ans.

23 mai – Comédienne dans «Le temps d’une paix», Nicole Leblanc est décédée à 75 ans.

18 mai - Chris Cornell, chanteur du groupe Soundgarden, s’est suicidé après un concert à Détroit. Il était âgé de 52 ans.

20 avril – Acteur, metteur en scène et fondateur du Théâtre Anjou, Paul Hébert est mort à l’âge de 92 ans.

28 mars – Janine Sutto, la grande dame du théâtre, du cinéma et de la télévision, est morte entourée des siens au Centre de soins palliatifs de Montréal à 95 ans.

25 mars – Comédien à la carrière prolifique, tant au cinéma qu’à la télévision, Benoît Girard est décédé des suites d’une chute. Il avait 85 ans.

18 mars – Pionnier du rock, Chuck Berry s’est éteint à l’âge de 90 ans.

8 mars – Denis Grondin, animateur de radio et père de Marc-André Grondin est décédé à 66 ans.

6 mars – L’auteur-compositeur-interprète Luc Cousineau est mort à 72 ans de sclérose latérale amyotrophique (SLA).

25 février – De «Titanic» à «Big Love», Bill Paxton aura marqué le petit et le grand écran. L’acteur est décédé des complications d’une opération du coeur à 61 ans.

25 janvier – Au générique de 129 films – de «Harry Potter» à «Jackie» -, le britannique John Hurt est mort à l’âge de 77 ans.

25 janvier – Figure incontournable de la télévision américaine, Mary Tyler Moore est morte à 80 ans.

9 janvier – L’animatrice de radio Andréanne Sasseville a succombé à un cancer du sein à l’âge de 41 ans.

6 janvier – Si la carrière d’Om Puri s’est déroulée à Bollywood, il a aussi su faire sa marque à Hollywood, donnant la réplique à Tom Hanks dans «La guerre de Charlie Wilson» ou à Patrick Swayze dans «La cité de la joie». Il avait 66 ans lorsqu’il a succombé à une crise cardiaque.

5 janvier – Guy Corneau, connu pour son best-seller «Père manquant, fils manqué» s’est éteint à l’âge de 65 ans en raison d’une maladie auto-immune.

1er janvier – Bill Marshall, le cofondateur du Festival international du film de Toronto, est mort à 77 ans.