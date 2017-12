Le Vieux-Port en fête pour accueillir 2018

Le froid ralentira-t-il les ardeurs des fêtards le 31 décembre dans le Vieux-Port de Montréal?

Les organisateurs du tout dernier rendez-vous figurant à la programmation du 375e anniversaire de la métropole espèrent que les participants seront malgré tout nombreux pour célébrer la fin de 2017 et l'arrivée du Nouvel An.

Ils ont notamment programmé un banquet populaire au Marché Bonsecours, lequel se tiendra de 12 h à 18 h. Pour réchauffer les gens et combler les estomacs les plus gourmands, on y proposera notamment de la soupe aux pois, de la tourtière et du pouding chômeur. Le tout, il va sans dire, avec de l’animation et de la musique.

Suivra à compter de 21 h un party du Nouvel An réunissant une kyrielle de talents sous les projecteurs du quai Jacques-Cartier. Parmi les artistes présents, notons Garou, Daniel Bélanger et Vincent Vallières, qui se relaieront sur scène dès 21 h. Champion et ses G-Strings prendront la relève au terme du Grand décompte, histoire de poursuivre la fête tard dans la nuit.

Illumination du pont Jacques-Cartier et feux d'artifice

Parlant du Grand décompte, il sera marqué par une illumination spéciale du pont Jacques-Cartier sur le coup de 23 h 45. Celle-ci a été concoctée par Moment Factory et Atomic3.

Des feux d’artifice marqueront ensuite l’arrivée de 2018, avec des points de lancement notamment à La Ronde et au parc Jean-Drapeau, ont précisé les organisateurs, promettant du «jamais vu». Au quai de l’Horloge, d’où l’on pourra admirer l’illumination du pont Jacques-Cartier et les feux d’artifice, les personnes présentes auront également droit à une ambiance lumineuse mise en scène par les concepteurs visuels Yves Aucoin et Karl Gaudreau.