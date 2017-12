Moins dépenser pour mieux vivre

À la veille du Nouvel an, nombreux sont ceux qui prendront la résolution de mieux gérer leurs avoirs et enfin respecter leur budget.

Béatrice Bernard-Poulin, auteure de l’ouvrage Vivez mieux pour moins, a quelques trucs pour y arriver.

Notez ses dépenses

«Pendant à peu près deux semaines, on note toutes ses dépenses. Parfois on sort cent dollars et le lendemain il est disparu et on se demande ce qui s’est passé, on a acheté un paquet de gommes, on a acheté une bouteille de vin et on n’a pas réalisé qu’on a dépense cet argent-là et à la fin de l’année c’est probablement des milliers de dollars qu’on va dépenser».

Faire un budget

«Je sais que ce n’est vraiment pas excitant, mais dans le livre on a mis plein de couleurs pour que ce soit l’fun parce que faire un budget c’est plate, on ne va pas se leurrer et se faire croire que c’est agréable à faire».

Regarder la circulaire avant de faire l’épicerie

«Il faut faire des choix selon les aliments qui sont en spécial. Ça ne veut pas dire de tout acheter en spécial parce qu’on ne le mangera pas nécessairement. L’épicerie c’est tellement une grande partie de notre budget qu’en ayant des repas déjà prêts et en évitant d’aller au restaurant chaque midi au travail ça va faire une immense différence à la fin de l’année».

Faire des choix

«Il faut des choix selon nos priorités, comme moi un des choix que j’ai faits c’est de voyager plus donc (...) j’ai fait le choix d’aller moins au restaurant, d’acheter moins de vêtements pour pouvoir me permettre ce plaisir-là».

L’ouvrage Vivez mieux pour moins sortira en librairie au mois de janvier. L’ouvrage est rempli de trucs permettant aux lecteurs de mieux gérer leur budget et économiser.