Une tempête et encore le froid

Dame Nature donnera un répit de froid extrême pour commencer l’année, mais ce sera pour faire place... à une tempête, après quoi le temps glacial reviendra geler les Québécois.

La première tempête de neige de l’année pourrait survenir aussi tôt que le 4 ou le 5 janvier, en raison d’un système en développement sur la côte Est américaine qui semble se diriger droit vers le Québec.

À LIRE ÉGALEMENT:

Pire que partout dans le monde

Nombre de demandes record pour CAA-Québec

La météo fait le bonheur des motoneigistes

Selon Environnement Canada, ce système pourrait aussi bien frapper les Maritimes que le Centre-du-Québec. «Il y a un potentiel pour quelque chose de majeur le 4 ou le 5 janvier. La dépression semble vouloir aller plus à l’est, mais il est bien possible que ça se dirige un peu plus vers l’ouest», a indiqué Alexandre Parent, météorologue.

Le système sera accompagné d’un petit réchauffement, mais le mercure restera tout de même sous les normales de saison avec un thermomètre qui devrait afficher entre -10 et -15 degrés, prévoit-il.

Outre cette tempête, Environnement Canada annonce une autre poussée d’air arctique qui devrait tenir Québec et les environs dans un froid sibérien jusqu’aux alentours du 8 janvier.

Par ailleurs, les fêtards qui voudront célébrer le Nouvel An sur Grande Allée devront s’habiller chaudement, puisque l’on prévoit que le mercure descendra à -25 °C dans la nuit du 31 décembre, alors que la température ressentie sera de -28, selon MétéoMédia.

Baisses d’achalandage

Les températures qui glacent le Québec depuis le milieu de la semaine dernière n’épargnent pas les centres de ski, où l’achalandage n’est pas à la hauteur des attentes pour la période des Fêtes, et ce, malgré l’enneigement «exceptionnel» des pistes.

«C’est sûr que l’on remarque une baisse de l’achalandage. Je dirais que ceux qui ont la chance de venir tout l’hiver vont peut-être préférer des journées un peu plus chaudes», a observé la directrice des communications du centre de ski Le Relais, Mélanie Morneau. Mais si la clientèle familiale se fait plus discrète, les skieurs aguerris n’hésitent pas à braver le froid pour profiter des conditions de glisse optimales, a-t-elle ajouté.

À la Station touristique Stoneham, on admettait également assister à «un léger ralentissement par rapport à l’année passée [...]. Mais ce n’est pas catastrophique», a évalué la porte-parole de la station, Geneviève Clavet.

Calèches à l’arrêt

La situation est plus inquiétante pour les cochers du Vieux-Québec, qui ne circulent plus dans les rues depuis le 25 décembre en raison des températures.

«Habituellement, les vagues de froid sont en janvier, en février, où il y a moins de gens en ville, alors ça a moins d’impact. Mais là, ce sont des centaines et des centaines de réservations qui doivent être annulées», a souligné Pierre-Marc Gendron, directeur des produits et services de Calèches Québec.

- Avec la collaboration de Catherine Bouchard