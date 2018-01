Atteinte d'un cancer, elle se marie et meurt quelques heures plus tard

Une jeune femme du Connecticut atteinte d'un cancer a pu réaliser son rêve de se marier avec son fiancé. Toutefois, elle est décédée quelques heures plus tard, et ce, tout juste avant Noël.

Heather a appris le 23 décembre 2016 qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Plus tard ce soir-là, son petit ami David a décidé de lui demander sa main, rapporte WFSB, une chaîne affiliée à CNN.

Il avait déjà prévu de la demander en mariage cette soirée-là et a décidé de le faire malgré tout. «Elle ne savait pas que j'allais la demander en mariage, mais je me suis dit qu'elle devait savoir qu'elle n'affronterait pas ça toute seule», raconte-t-il.

L'année a été particulièrement difficile pour le couple puisque Heather devait se rendre chaque semaine à l'hôpital. En septembre, ils ont appris que le cancer s'était étendu à son cerveau.

Heather a combattu la maladie en espérant pouvoir se marier le 30 décembre comme c'était prévu, mais les médecins ont suggéré de devancer la date.

David et Heather ont uni leur destinée à l'hôpital St. Francis de Hartford au Connecticut. Une des demoiselles d'honneur a pris une photo particulièrement émouvante de la cérémonie. Celle-ci est devenue virale.

gracieuseté, Christina Karas de Christina Lee Photography

«Personne ne croyait qu'elle se rendrait aussi loin. Elle leur a prouvé le contraire et c'est ce que cette photo me dit», explique David.

«Les derniers mots qu'elle a prononcés sont ses voeux», affirme Christina Kara, la demoiselle d'honneur. Elle n'a pas été en mesure de capter les voeux d'Heather, mais a réussi à la photographier à la toute fin, dans ce moment de pur bonheur.

«Nous la perdions alors que nous étions tous autour d'elle et nous voulions profiter de cet instant parce qu'elle donnait tout ce qu'elle avait à donner», ajoute son amie.

Le 23 décembre, Heather a rendu l'âme, 18 heures après son grand jour et seulement un an après s'être fiancée.

«Elle elle mon grand amour et je vais la perdre, mais je ne vais pas la perdre pour toujours», croit David.

Le 30 décembre devait être le plus beau jour de la vie de David et Heather, mais celui-ci devra plutôt assister aux funérailles de sa femme dans la même église où ils devaient se marier.

Plus que tout, il souhaite garder quelque chose d'Heather. «Heather disait "Je veux me battre" alors ce sera mon nouveau mantra. Elle a été capable de se battre jusqu'à la fin et je vais être capable de le faire jusqu'à ma fin», conclut David.