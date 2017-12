Des heures d’attente au froid pour voir un médecin

Des résidents de la Rive-Sud de Montréal sont obligés d’attendre de longues heures dans le froid pour espérer voir un médecin.

C’est notamment le cas à la clinique médicale Pierre-Boucher de Longueuil où des patients ont attendu plus de deux heures dans le froid dimanche matin.

«Ils ne prennent que 20 personnes pas plus. C’était pareil hier et je me suis fait revirer de bord», a indiqué un homme qui s’est présenté vers 4h30 à la clinique qui n’ouvrait ses portes officiellement qu’à 8h.

Une affiche apposée sur la porte de la clinique indiquait en effet que le nombre de patients vu par le médecin en poste était limité.

«C’est un peu désolant de se rendre malade au froid. Mais il faut faire ce qu’il faut», a dit une patiente rencontrée par TVA Nouvelles.

Plusieurs ont dénoncé le fait qu’ils devaient attendre à l’extérieur malgré les températures glaciales du moment.

Alternatives

Des alternatives à ces attentes à l’extérieur existent cependant.

Les personnes souffrantes peuvent en effet utiliser le site internet Bonjour-Santé où des médecins de la RAMQ peuvent offrir des plages horaires de rendez-vous.

Ce service est gratuit quand le médecin habituel est disponible.