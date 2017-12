Du plaisir malgré le froid

Les Montréalais ont été nombreux samedi à s’aventurer sur les patinoires et les pentes de glisse malgré un temps glacial, au grand plaisir des magasins d’équipements sportifs.

«On s’habille bien et c’est tout. Si on restait à l’intérieur chaque fois qu’il fait froid, l’hiver serait pas mal long», lance Hemeline Guillemi. Elle et son conjoint ont bien emmitouflé leur fille de 2 ans et demi pour aller patiner au parc La Fontaine samedi.

Ils ont partagé la glace avec une centaine d’autres patineurs malgré des températures ressenties frôlant 25 degrés Celsius sous zéro.

«Pour une journée aussi froide, c’est vraiment achalandé», confirme un employé au comptoir de location Patin-Patin, Jérémy Loiselle-Lefebvre. Au moins 150 personnes sont venues y louer de l’équipement pendant la journée, selon ses estimations.

Même chose au mont Royal où la patinoire et la piste de glisse étaient bien occupées en raison du temps des Fêtes.

Ski

À Québec, même si la température ressentie au pied des pentes de la station Stoneham était de près de -30 °C, de nombreux mordus du ski s’y sont rendus dans la bonne humeur.

Mais ces sorties nécessitent de prendre des précautions, remarque William Badiere, qui avait bien habillé le chien de sa colocataire, Paco, pour aller patiner.

D’ailleurs, le froid fait réaliser aux gens qu’ils n’ont pas l’équipement nécessaire pour sortir, constate le directeur du Sports Experts de la place Alexis Nihon, Dominic Lortie.

Mitaines et motoneiges

Les ventes de l’Après-Noël et les températures sous les normales de saison contribuent à l’achalandage élevé dans les boutiques, remarque pour sa part la chef d’équipe du département des services de la boutique MEC du Marché central, Marie-Hélène Robidas.

«On vient de vendre 400 $ de gants à une famille», se réjouit Denis Bolduc de la boutique des Amis de la Montagne, au Pavillon du Lac-aux-Castors.

Chez les marchands de motoneiges, la demande a aussi explosé.

«Les gens sont contents d’avoir de la neige», explique la copropriétaire de Contant Laval, Isabelle Contant.

Encore quelques jours

Dimanche -19 °C

Lundi -22 °C

Mardi -20 °C

Mercredi -8 °C

Jeudi -13 °C