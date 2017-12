EN VIDÉO | Un restaurateur réussit à désarmer un voleur

En plein braquage, un restaurateur de Houston qui n’a pas froid aux yeux a réussi à désarmer le voleur qui lui pointait un pistolet au visage.

Et le tout a été capté par les caméras de surveillance de l’établissement.

Le cambriolage a eu lieu jeudi dans le restaurant Bambu Drinks and Desserts de Houston, a rapporté CNN. Un voleur est entré et a pointé une arme sur le propriétaire.

«Il m’a dit d’ouvrir le coffre et m’a braqué avec son arme, a raconté l’homme, qui a préféré ne pas donner son nom à la chaîne américaine. Mais il s’est approché un peu trop et c’est à ce moment que j’ai commencé à lutter avec lui pour avoir le fusil. J’ai juste continué à me battre pour ma vie.»

Le restaurateur et son assaillant sont alors tombés au sol.

«J’ai pensé que j’allais mourir quand il a pointé l’arme sur mon estomac et qu’il a dit qu’il allait tirer. C’est quand il a pointé mon ventre que j’ai commencé à avoir vraiment très peur.»

Grâce à ses efforts, l’homme a finalement réussi à prendre contrôle de l’arme à feu.

«Je l’ai armé alors qu’il me tenait encore. Il m’a donné une poussée pour prendre un peu de distance. Et quand il s’est mis à courir, je lui ai tiré dessus.»

Le restaurateur a fait feu sept fois; les balles ont manqué le voleur de peu.

Selon les policiers, deux complices l’attendaient dans une voiture. Ils ont alors pris la fuite.

Les forces de l’ordre ont organisé une vaste opération de recherche, mettant à contribution de nombreux agents, l’escouade canine et un hélicoptère. Les policiers ont finalement appréhendé trois suspects.

Finalement, personne n’a été blessé dans l’événement.

«Je suis plutôt un dur à cuire, lance le restaurateur. S’ils reviennent, je vais les tuer.»