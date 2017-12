L’année 2018 commencera par une Super Lune

La première pleine lune de 2018 aura lieu la journée du Nouvel An.

Une Super Lune se produit quand la lune devient pleine le même jour qu’elle atteint son périgée, le point de l’orbite elliptique de la lune lorsqu’elle est le plus proche de la Terre.

«Les pleines lunes se produisant près du périgée apparaissent environ 14% plus grandes et 30% plus brillantes que les pleines lunes qui se produisent près de l'apogée», expliquait la Nasa.

Une autre Super Lune aura lieu le 31 janvier, et toujours selon la Nasa il y aura également une éclipse lunaire totale.

Elle mentionne que cela causera une sinistre lueur plus faible que la normale.