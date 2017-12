Le réveillon le plus froid en près de 20 ans

La vague de froid qui perdure depuis près d’une semaine fera descendre le mercure à son plus bas niveau depuis 1998 pour un réveillon du jour de l’An. Une température ressentie allant jusqu’à -38 est même attendue dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

«On n’est pas loin des valeurs records», mentionne le météorologue d’Environnement Canada Yvan Dubé.

Les festivités de 1998 s’étaient déroulées dans les températures les plus froides jamais enregistrées un 31 décembre à Québec, à -28,7 °C. Les fêtards devront s’habiller tout aussi chaudement cette année, car Environnement Canada prévoit une température d’environ -26 °C.

Le vent est de la partie

La vague de froid extrême devrait se dissiper, du moins en partie, à compter de jeudi, alors que les températures attendues pour les prochains jours restent inchangées.

Le départ de cette météo glaciale pourrait laisser place à une tempête de neige «à compter de vendredi», selon Yvan Dubé. Il est cependant encore trop tôt pour savoir si le système sévira au Québec ou dans les Maritimes.

Et même si les prévisions sont inchangées, le vent force à revoir à la baisse la sensation de froid anticipée. «Les vents vont augmenter un peu. Même si les prévisions sont les mêmes, les vents plus forts vont faire que ça va paraître encore plus froid», précise le météorologue.

«Ce n’est pas demain la veille qu’on va retrouver les normales, constate-t-il. D’habitude, quand le froid s’installe, il est difficile à faire décoller.»