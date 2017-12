Québec prête à réchauffer les frileux

Les frileux qui s’abstiendront de venir festoyer sur la Grande Allée en raison du froid extrême toujours prévu dimanche soir vont le regretter, prévient le producteur des activités du jour de l’An à Québec.

«Les gens ont deux choix, dimanche soir. Sois tu t’en viens sur la Grande Allée, ou bien tu regardes le Bye bye. Mais le Bye bye est en reprise demain, nous autres non, on va être en démontage», lance à la blague André Verreault.

Hier, ses équipes en étaient à mettre la touche finale au montage des scènes, éclairages et points de vente d’alcool. Stations chaleur avec foyers et fourrures, bars de glace, ambiances musicales variées et même des tempêtes de confettis : tout a été pensé pour faire bouger les fêtards, assure-t-on.

D’ailleurs, le directeur d’Action Promotion Grande Allée ne se laisse pas intimider par le mercure, qui devrait atteindre -26 °C au cours de la nuit. «On n’est pas inquiets. On pense que les gens vont venir, ce n’est pas la première fois qu’il fait très froid», dit-il.

Après tout, «il y a des touristes en masse et, eux autres, ça n’a pas l’air de leur faire peur», s’amuse le producteur qui croit que les gens de Québec répondront eux aussi à l’appel.

«Le succès de l’événement, ça passe par la population locale qui adopte l’événement, c’est vrai pour n’importe quel événement et je pense que nous, on a réussi», mentionne-t-il. Les organisateurs sont prêts à recevoir plus de 100 000 personnes dimanche soir.

Pour tous les goûts

La fête poursuit sur sa lancée de l’an dernier : le site avait alors été élargi et la vente d’alcool permise. Et pour la première fois depuis 2012, deux scènes seront animées jusqu’à 1 h du matin; l’une offrira de la musique électro, l’autre de la musique traditionnelle.

La scène devant le parlement accueillera l’ABC Tour, un trio de DJ formé par le Québécois Angelz, l’Américain Bijou et le Brésilien Ciszak. «C’est un nouveau mouvement de musique house [...] Ce sont les leaders, présentement, dans leur style musical», soutient André Verreault.

Du côté des commerçants de la Grande Allée, on se prépare à une soirée achalandée, comme par les années passées. «Il fait un peu plus froid que l’an dernier, mais les gens, les touristes sont au rendez-vous, il y a du monde [...] alors les gens vont festoyer, je ne suis même pas inquiet», assure le propriétaire de l’Inox, Philippe Desrosiers.

Des précautions

De leur côté, les ambulanciers de la CTAQ mentionnent qu’ils auront l’œil sur les fêtards, puisque la température incite à plus de prudence.

«On recommande aux gens d’être raisonnables dans la consommation d’alcool, d’être bien habillés et de se déplacer en groupe pour ne pas se retrouver seuls dans le froid», a conseillé David Munger, superviseur des paramédicaux.

Durant la journée

Terrasses de la Grande Allée chauffées et animées

Manèges, chocolats chauds et guimauves sur le feu

Dimanche soir

Scène du parlement : musique électro de 20h à 1h avec l’ABC Tour

Scène du parc de la Francophonie : musique traditionnelle de 21h à 1h

Feux d’artifice à minuit